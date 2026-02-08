У Києві знову лунають сильні вибухи

Термінова новина

Вибухи в Києві пролунали ввечері, 8 лютого. Наразі повітряну тривогу оголошено в Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Вибухи в Києві 8 лютого

Новина доповнюється...