У Києві знову лунають сильні вибухи
Дата публікації: 8 лютого 2026 21:02
Термінова новина
Вибухи в Києві пролунали ввечері, 8 лютого. Наразі повітряну тривогу оголошено в Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи в Києві 8 лютого
Новина доповнюється...
