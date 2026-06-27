В КП "Плесо" рассказали, где можно найти укрытие возле киевских пляжей

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

В Киеве ни один муниципальный пляж не оборудован укрытием для посетителей. В связи с этим во время воздушной тревоги людям рекомендуется заранее знать маршрут до ближайшего безопасного места.

Об этом в эфире "Киевского времени" сообщил первый заместитель генерального директора КП "Плесо" Константин Пигуля, передает Новини.LIVE.

Какие пляжи в столице безопаснее выбирать

По словам Константина Пигули, для более безопасного отдыха стоит выбирать пляжи, расположенные вблизи станций метро, ведь именно метрополитен может служить укрытием во время воздушной тревоги.

"Самые большие и посещаемые пляжи рекомендуем выбирать возле метро, ведь почти на каждой станции есть укрытия. Но, к сожалению, ни на одном муниципальном пляже Киева укрытий нет", — отметил Пигуля.

Он добавил, что в Оболонском, Днепровском и Деснянском районах ближайшие укрытия расположены примерно в 500–1000 метрах от зон отдыха у воды. Поэтому перед посещением пляжа стоит учитывать расстояние до безопасного места на случай объявления воздушной тревоги.

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