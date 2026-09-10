В Киеве исчезают продукты: цены могут резко вырасти

Пустые полки. Фото: Новини.LIVE

Россия целенаправленно уничтожает продовольственные склады и медицинские базы в Украине, большинство из которых расположено в Киеве. Враг пытается парализовать снабжение гражданского населения. Из-за этого полки десятков киевских супермаркетов опустевают. И, по прогнозам экономистов, цены на продукты вырастут из-за необходимости для бизнеса налаживать новую логистику.

Об этом говорится в статье The Guardian, сообщает Новини.LIVE.

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Изменение российской тактики

С конца августа Киев ежедневно подвергается обстрелам ракетами и беспилотниками. Россия изменила цели своих ударов. Раньше враг наносил удары по энергетике и экспорту, а теперь мишенью стало обеспечение обычных людей. Об этом заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий изданию The Guardian.

На выходных, 5 и 6 сентября, действовало временное перемирие. Оно обеспечивало безопасный проезд американских переговорщиков. В понедельник, 7 сентября, вечером Россия резко нарушила режим тишины. Столицу атаковали баллистическими ракетами и реактивными дронами. Тогда погибли два человека.

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Министр Высоцкий объяснил эту ситуацию: "Эта волна ударов является самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. Если в 2022 году враг атаковал преимущественно экспортно-сельскохозяйственную инфраструктуру, а в последующие годы уничтожал энергетический сектор, то атаки августа-сентября 2026 года представляют собой системную атаку на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, обеспечивающую украинские города продовольствием", — заявил он.

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Удар по супермаркетам и лекарствам

Российские ракеты разрушают логистические центры. От ударов пострадали все ведущие сети супермаркетов. Среди них "Новус", "АТБ", "Сильпо" и "Фора". Помимо продуктов, враг уничтожает склады электронной коммерции и базы с лекарствами. В среду вечером ракеты попали в главный склад ВОЗ. Он находился на окраине Киева. Там хранилась гуманитарная помощь.

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В пятницу спасатели расчищали завалы на складе компании "Биокон". В воздухе витал сильный запах сгоревшего топлива. Фармацевтическая компания потеряла трехмесячный запас лекарств. Ей пришлось приостановить все свои операции.

Убытки бизнеса и рост цен

Из-за атак эксперты ожидают подорожания продуктов. Министр Высоцкий прогнозирует рост цен на 2,5%. Однако реальные цифры могут быть выше.

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Дмитрий Крымский является соучредителем компании "Бюро вина". Она управляет брендом Goodwine. Бизнесмен ожидает влияние на цены до 15%. В его сети товары могут подорожать на 5%. Причина заключается в стоимости новой логистики. Крымский планирует убирать склады под землю, разбивать их на мелкие локации или переносить в Польшу. Он рассуждает: "Мы понимаем, что не можем иметь только один большой склад".

Так, 1 сентября в результате российской атаки был уничтожен один из складов, где сгорели товары на сумму 4 миллиона евро. Бизнесмен признался, что атаки серьезно повредили бизнесу. Это уже третья потеря компании. В 2022 году сгорели запасы на сумму 15 миллионов евро. В июле этого года — на 1,5 миллиона евро.

Спасти продукцию было невозможно. Персонал работал лишь несколько часов в день из-за постоянных тревог.

"Это действительно было вопросом времени. Проблема в том, что у нас там было 3000 поддонов, и их просто невозможно переместить", — констатирует Крымский.

Реакция киевлян на пустые полки

Сейчас полки киевских супермаркетов заполнены лишь наполовину. Несмотря на это, жители столицы сохраняют спокойствие. Панических закупок нет. Так, 68-летняя женщина призналась журналистам, что живет на мизерную пенсию, и утверждает: "Россия хочет сделать нашу жизнь жалкой и невыносимой. И у них это действительно получается".

Еще одна 40-летняя киевлянка говорит, что паниковать не собирается: "Страшно, но я не планирую никуда уезжать", — говорит 40-летняя киевлянка.

Другая женщина рассказала, что не будет скупать с полок продукты на запас.

"А какой в этом смысл? У меня есть немного лишних продуктов, таких как овсянка, но остальное — овощи, фрукты — зачем мне их покупать? Они просто сгниют. Я стараюсь решать сегодняшнюю проблему. Я стараюсь не думать о будущем", — говорит она.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве формируют стратегический резерв продуктов и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. В случае кризиса эти запасы направят на обеспечение работы пунктов непоколебимости, поддержку аварийных служб, а также на помощь пострадавшим и малообеспеченным горожанам.

В то же время враг продолжает систематически уничтожать логистические мощности в столичном регионе. В августе под российские удары попали сразу несколько гражданских объектов: склад издательства Vivat в Киеве полностью сгорел, логистический центр компании Rozetka в Броварах подвергся атаке, в результате которой один работник погиб и семеро пострадали. Вчера, 9 сентября, Россия нанесла удар по складу компании Kiddisvit с помощью реактивного дрона, причинив предприятию значительный ущерб.