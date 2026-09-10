У Києві зникають продукти: ціни можуть різко зрости

Порожні полички. Фото: Новини.LIVE

Росія цілеспрямовано знищує продуктові склади та медичні бази в Україні, більшість з яких розташована в Києві. Ворог намагається паралізувати забезпечення цивільного населення. Через це полиці десятків київських супермаркетів порожніють. І за прогнозами економістів, ціни на продукти зростуть через потребу бізнесу будувати нову логістику.

Про це йдеться у статті The Guardian, повідомляє Новини.LIVE.

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Зміна російської тактики

З кінця серпня Київ щодня потерпає від ракет і безпілотників. Росія змінила мету своїх ударів. Раніше ворог бив по енергетиці та експорту, а тепер мішенню стало забезпечення звичайних людей. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький виданню The Guardian.

На вихідних, 5 та 6 вересня, діяло тимчасове перемир'я. Воно забезпечувало безпечний проїзд американських переговірників. У понеділок, 7 вересня ввечері Росія різко порушила режим тиші. Столицю атакували балістикою та реактивними дронами. Тоді загинули двоє людей.

Міністр Висоцький пояснив цю ситуацію: "Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує українські міста продовольством", — заявив він.

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Удар по супермаркетах та ліках

Російські ракети руйнують логістичні центри. Від ударів постраждали всі провідні мережі супермаркетів. Серед них "Новус", "АТБ", "Сільпо" та "Фора". Окрім продуктів, ворог нищить склади електронної комерції та бази з ліками. У середу ввечері ракети влучили у головний склад ВООЗ. Він знаходився на околиці Києва. Там зберігали гуманітарну допомогу.

У п'ятницю рятувальники розбирали завали на складі компанії "Біокон". У повітрі стояв густий запах згорілого палива. Фармацевтична компанія втратила тримісячний запас ліків. Їй довелося призупинити всі свої операції.

Збитки бізнесу та зростання цін

Через атаки експерти очікують подорожчання продуктів. Міністр Висоцький прогнозує зростання цін на 2,5%. Проте реальні цифри можуть бути вищими.

Дмитро Кримський є співзасновником компанії "Бюро вина". Вона керує брендом Goodwine. Бізнесмен очікує вплив на ціни до 15%. У його мережі товари можуть подорожчати на 5%. Причина полягає у вартості нової логістики. Кримський планує ховати склади під землю, розбивати їх на дрібні локації або переносити до Польщі. Він розмірковує: "Ми розуміємо, що не можемо мати лише один великий склад".

Так 1 вересня від російської атаки було знищено один зі складів, де вигоріло товарів на 4 мільйони євро. Бізнесмен зізнався, що атаки серйозно зашкодили бізнесу. Це вже третя втрата компанії. У 2022 році згоріло запасів на 15 мільйонів євро. У липні цього року — на 1,5 мільйона євро.

Врятувати продукцію було неможливо. Персонал працював лише кілька годин на день через постійні тривоги.

"Це було справді питанням часу. Проблема в тому, що у нас там було 3000 піддонів, і їх просто неможливо перемістити", — констатує Кримський.

Реакція киян на порожні полиці

Зараз полиці київських супермаркетів заповнені лише наполовину. Попри це, мешканці столиці зберігають спокій. Панічних закупівель немає. Так 68-річна жінка зізналась журналістам, що живе на мізерну пенсію і стверджує: "Росія хоче зробити наше життя жалюгідним і неможливим. І їм це справді вдається".

Ще одна 40-річна киянка каже, що панікувати не збирається: "Страшно, але я не планую нікуди йти", — каже 40-річна киянка.

Інша жінка розповіла, що не буде змітати з полиць продукти для заапсів.

"А який сенс? У мене є трохи зайвих продуктів, таких як вівсянка, але решту — овочі, фрукти — навіщо мені їх купувати? Вони просто згниють. Я намагаюся вирішити сьогоднішню проблему. Я намагаюся не думати про майбутнє", — каже вона.

Новини.LIVE повідомляли, що в Києві формують стратегічний резерв продуктів і питної води на випадок надзвичайних ситуацій. У разі кризи ці запаси спрямують на забезпечення роботи пунктів незламності, підтримку аварійних служб, а також на допомогу постраждалим і малозабезпеченим містянам.

Водночас ворог продовжує системно нищити логістичні потужності в столичному регіоні. У серпні під російські удари потрапили одразу кілька цивільних об'єктів: склад видавництва Vivat у Києві повністю згорів, логістичний центр компанії Rozetka в Броварах зазнав атаки, внаслідок якої один працівник загинув і семеро постраждали. Вчора, 9 вересня, Росія вдарила по складу компанії Kiddisvit реактивним дроном, завдавши підприємству масштабних збитків.