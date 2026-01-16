Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве такси начнет работать круглосуточно — что известно

В Киеве такси начнет работать круглосуточно — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 21:52
Такси в комендантский час - что известно
Автомобиль службы такси. Фото: Новости.LIVE

В Киеве с 17 января несколько сервисов такси снова будут работать круглосуточно. Это возможно после получения соответствующего разрешения от городских властей.

Об этом сообщили компании Bolt и Uklon в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Такси в комендантский час

В частности, компания Uklon сообщила, что согласовала с властями работу во время комендантского часа, поэтому с полуночи 17 января сервис в столице будет доступен без перерывов. Киевляне смогут пользоваться такси для поездок в пункты несокрушимости, вокзалы, места обогрева, медицинские учреждения или для доставки продуктов близким.

"Возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким — это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость. Поэтому мы возвращаем ночные поездки, чтобы город не останавливался даже в темноте", — добавили в компании.

У Києві таксі почне працювати цілодобово — що відомо - фото 1
Пост Uklon. Фото: скриншот

Аналогичное решение приняла и компания Bolt, которая также восстанавливает ночные поездки в Киеве. В сервисе отметили, что готовы помогать жителям добраться до тепла, света, связи, больниц, а также обеспечить доставку еды, лекарств и других необходимых вещей.

У Києві таксі почне працювати цілодобово — що відомо - фото 2
Заголовок

"Комендантский час — это прежде всего о безопасности. Поэтому просим вас использовать ночные поездки только при необходимости, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, заботиться о себе и близких", — говорится в сообщении.

Напомним, что экономист Олег Устенко объяснил, почему комендантский час в центральных регионах Украины не является оправданным с экономической точки зрения.

А также стало известно, почему комендантский час негативно влияет на экономику.

Киев авто такси комендантский час столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации