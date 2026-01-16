Такси в комендантский час - что известно

Автомобиль службы такси. Фото: Новости.LIVE

В Киеве с 17 января несколько сервисов такси снова будут работать круглосуточно. Это возможно после получения соответствующего разрешения от городских властей.

Об этом сообщили компании Bolt и Uklon в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Такси в комендантский час

В частности, компания Uklon сообщила, что согласовала с властями работу во время комендантского часа, поэтому с полуночи 17 января сервис в столице будет доступен без перерывов. Киевляне смогут пользоваться такси для поездок в пункты несокрушимости, вокзалы, места обогрева, медицинские учреждения или для доставки продуктов близким.

"Возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким — это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость. Поэтому мы возвращаем ночные поездки, чтобы город не останавливался даже в темноте", — добавили в компании.

Пост Uklon. Фото: скриншот

Аналогичное решение приняла и компания Bolt, которая также восстанавливает ночные поездки в Киеве. В сервисе отметили, что готовы помогать жителям добраться до тепла, света, связи, больниц, а также обеспечить доставку еды, лекарств и других необходимых вещей.

Заголовок

"Комендантский час — это прежде всего о безопасности. Поэтому просим вас использовать ночные поездки только при необходимости, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, заботиться о себе и близких", — говорится в сообщении.

Напомним, что экономист Олег Устенко объяснил, почему комендантский час в центральных регионах Украины не является оправданным с экономической точки зрения.

А также стало известно, почему комендантский час негативно влияет на экономику.