Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві таксі почне працювати цілодобово — що відомо

У Києві таксі почне працювати цілодобово — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 21:52
Таксі у комендантську годину - що відомо
Автомобіль служби таксі. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 17 січня кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово. Це можливо після отримання відповідного дозволу від міської влади.

Про це повідомили компанії Bolt та Uklon у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Таксі у комендантську годину

Зокрема, компанія Uklon повідомила, що погодила з владою роботу під час комендантської години, тож із опівночі 17 січня сервіс у столиці буде доступний без перерв. Кияни зможуть користуватися таксі для поїздок до пунктів незламності, вокзалів, місць обігріву, медичних закладів або для доставки продуктів близьким.

"Можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким — це зараз не розкіш, а життєва необхідність. Тож ми повертаємо нічні поїздки, щоб місто не зупинялося навіть у темряві", — додали у компанії.

У Києві таксі почне працювати цілодобово — що відомо - фото 1
Пост Uklon. Фото: скриншот

Аналогічне рішення ухвалила й компанія Bolt, яка також відновлює нічні поїздки в Києві. У сервісі зазначили, що готові допомагати мешканцям дістатися до тепла, світла, зв’язку, лікарень, а також забезпечити доставку їжі, ліків та інших необхідних речей.

У Києві таксі почне працювати цілодобово — що відомо - фото 2
Заголовок

"Комендантська година — це насамперед про безпеку. Тому просимо вас використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дбати про себе та близьких", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що економіст Олег Устенко пояснив, чому комендантська година в центральних регіонах України не є виправданою з економічної точки зору.

А також стало відомо, чому комендантська година негативно впливає на економіку.

Київ авто таксі комендантська година столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації