Таксі у комендантську годину - що відомо

Автомобіль служби таксі. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 17 січня кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово. Це можливо після отримання відповідного дозволу від міської влади.

Про це повідомили компанії Bolt та Uklon у Facebook.

Таксі у комендантську годину

Зокрема, компанія Uklon повідомила, що погодила з владою роботу під час комендантської години, тож із опівночі 17 січня сервіс у столиці буде доступний без перерв. Кияни зможуть користуватися таксі для поїздок до пунктів незламності, вокзалів, місць обігріву, медичних закладів або для доставки продуктів близьким.

"Можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким — це зараз не розкіш, а життєва необхідність. Тож ми повертаємо нічні поїздки, щоб місто не зупинялося навіть у темряві", — додали у компанії.

Пост Uklon. Фото: скриншот

Аналогічне рішення ухвалила й компанія Bolt, яка також відновлює нічні поїздки в Києві. У сервісі зазначили, що готові допомагати мешканцям дістатися до тепла, світла, зв’язку, лікарень, а також забезпечити доставку їжі, ліків та інших необхідних речей.

"Комендантська година — це насамперед про безпеку. Тому просимо вас використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дбати про себе та близьких", — говориться у повідомленні.

