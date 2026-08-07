В Киеве увеличилось число погибших в результате атаки 5 августа: в больнице умер мужчина

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Киеве увеличилось число погибших в результате российской атаки 5 августа. В больнице скончался 55-летний мужчина, получивший ранения во время обстрела столицы. Медики боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

Атака РФ на Киев 5 августа: число погибших возросло

По данным КГВА, мужчина скончался в больнице от ранений, полученных в результате обстрела Киева 5 августа. Других подробностей о характере его ранений или обстоятельствах гибели в военной администрации пока не сообщили.

"Стало известно, что, к сожалению, в больнице скончался 55-летний мужчина, получивший ранения в результате обстрела Киева 5 августа. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", — отметили в КГВА.

Скриншот сообщения КГВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки РФ на Киев и Киевскую область 5 августа погибли 17 человек. По его словам, еще как минимум 44 человека пострадали. Наибольшие разрушения понесла Броварской район, где были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и железнодорожная станция.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 5 августа Россия выпустила по Киеву около 30 баллистических ракет менее чем за 20 минут. Удары пришлись, в частности, по логистическим, складским, производственным и гражданским объектам столицы. В результате атаки зафиксировано попадание в офисное здание и жилой многоэтажник.

Новини.LIVE сообщали, что в Броварском районе Киевской области в результате российской атаки 5 августа на железнодорожной платформе "Квитнева" погибли восемь человек. Всего под ударом в районе оказались шесть гражданских объектов, где вспыхнули масштабные пожары.