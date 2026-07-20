В Киеве в четвертый раз прошел митинг против отставки Федорова с должности министра обороны
В воскресенье, 19 июля, в Киеве возле театра имени Франко уже в четвертый раз прошла акция протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. Митинг начался в 20:00. К нему присоединились как киевляне, так и жители других городов, некоторые пришли с маленькими детьми, не остались в стороне и известные люди.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Митинг за возвращение Федорова на должность министра обороны 19 июля
Екатерина пришла на митинг вместе с четырехмесячной дочерью. Ранее женщина участвовала в аналогичной акции в Черкассах.
"Мы должны показать и украинскому обществу, и международному сообществу, что мы так просто это не пропустим, что мы готовы выходить и бороться до конца... Протесты набрали обороты, и это уже превратилось не просто в митинг в поддержку Федорова, но и в митинг за смену всего командования", — отметила Екатерина.
Впервые на митинг вышел актер Артур Логай. По его словам, политическое и военное руководство сейчас принимает очень неправильное решение:
"Михаил Федоров дал надежду Украине... Нас почему-то считают, что можно лишить ее этой надежды... Нельзя лишать украинцев надежды..."
Александра пришла на акцию вместе с собачкой. Девушка отметила, что присоединяется к митингу, потому что хочет, чтобы Украина победила:
"За последние полгода у меня наконец появилась надежда, что мы можем победить... Но почему-то пару дней назад наш президент уволил Федорова, при котором наконец война дошла до России и они начали понимать, что это такое. Поэтому я прихожу сюда, потому что хочу победить".
Военнослужащий Андрей вышел на протест во второй раз. Мужчина отметил, что люди вынуждены протестовать даже после тяжелой ночи с обстрелами. Он верит, что протесты будут способствовать кадровым решениям.
"Посмотрите мне в глаза, я так устал от всего этого. Вот моя мотивация", — заявил защитник Украины.
Участница митинга Татьяна объяснила, что присоединилась к акции ради тех, кто защищает Украину на фронте:
"Я стою здесь за своих друзей, которые сейчас на передовой, которые защищают нашу Украину и которым, к сожалению, затыкают рты. Мы должны отстаивать их, они защищают нас там".
Антон из Мариуполя пришел поддержать Федорова, потому что хочет вернуться домой после победы Украины.
"Было ощущение, будто мы встали на рельсы и начали ехать на поезде победы, а потом кто-то начинает в эти колеса вставлять палки и сбивать наш поезд с рельсов. Мы начали останавливаться и почему-то тормозить этот процесс ради чего-то", — отметил мужчина.
Ранее Новини.LIVE анонсировал четвертую киевскую акцию протеста против отставки Михаила Федорова. Митинг должен был начаться в 20:00, но люди собрались раньше. Среди протестующих были не только киевляне, но и внутренние переселенцы, а также иностранцы.
Также Новини.LIVE сообщал, что во время четвертого митинга за возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны люди требовали отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. К акции протеста присоединились как гражданские, так и военнослужащие. Несмотря на усталость после ночной атаки, люди вышли, чтобы донести до властей свою точку зрения.
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