Митинг в Киеве 19 июля: четвертый день протестов в поддержку Федорова и против Сырского

Митинг в Киеве 19 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Киеве в воскресенье, 19 июля, продолжается митинг в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В митинге принимают участие как гражданские лица, так и военные.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Четвертый день митинга в Киеве 19 июля

Украинский актер Артур Логай — один из тех, кто присоединился к митингу возле театра Франко. Он подчеркнул, что сегодня вышел впервые.

Артур Логай. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Как я объяснял своему сыну в машине, сейчас у нас есть военное и политическое руководство страны, и политическое руководство вместе с военным сейчас принимает очень неправильные решения, как вы видите, не только по моему мнению, но и по мнению многих людей", — говорит он.

По словам актера, все началось с отстранения от должности Михаила Федорова, который впоследствии выступил на брифинге и рассказал о причинах, по которым это произошло. Далее последовал стрим Сергея Стерненко, а также многочисленные свидетельства военных, в частности, о преследованиях. Логай подчеркнул, что такого не может быть в демократической стране. Кроме того, по его словам, Федоров вселил надежду в Украину.

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Еще одна участница митинга Александра рассказала, что пришла вместе со своей собачкой.

Александра. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"За последние полгода у меня наконец появилась надежда, что мы можем победить, мы можем уничтожить Россию, и это начало происходить, но почему-то пару дней назад наш президент уволил Федорова, при котором наконец-то война пришла в Россию, и они начали ощущать, что это такое. Поэтому я прихожу сюда, потому что я хочу победить", — подчеркнула она.

Собака Александры. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Девушка говорит, что готова и дальше приходить на митинги.

А активистка Татьяна рассказала, что поддерживает своих друзей, которые сейчас находятся на передовой.

Татьяна. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

А военный Андрей рассказал, что уже во второй раз вышел на митинг. По его словам, даже после обстрелов люди выходят на протест.

Андрей. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Мы не Россия, у нас протесты каждый раз приносят успех. И в этот раз тоже будет успех. Просто давайте чуть быстрее. Людям хочется отдохнуть после атаки, а им приходится выходить и доносить свою точку зрения уже четвертый день", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, 19 июля четвертый день подряд в Киеве проходит митинг в поддержку Федорова, а украинский дизайнер Артем Сах представил онлайн-галерею "Голоса с площади".

А вчера на митинг вышли сотни киевлян с креативными плакатами. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.