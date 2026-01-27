Видео
В Киеве в некоторых домах ограничили подачу горячей воды — КГГА

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 16:24
В Киеве частично ограничили подачу горячей воды — КГГА
Люди пришли в Пункты обогрева. Фото: ГСЧС/Telegram

В Киеве в некоторых домах ограничили подачу горячей воды. Однако ограничения касаются не всего жилого фонда столицы, а лишь домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram во вторник, 27 января.

Читайте также:

В Киеве ограничили подачу горячей воды — что известно

В КГГА отметили, что в результате нескольких массированных атак РФ Киев работает в условиях сложной энергетической ситуации и принимает все возможные противоаварийные меры.

А также пояснили, что сейчас для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничена подача горячей воды.

Следовательно, высвобожденную тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно.

В ведомстве отметили, что особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз — как в части жилого фонда Деснянского района.

"Ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда города, а только домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы", — подчеркнули в ведомстве.

У Києві обмежили постачання гарячої води
Скриншот сообщения КГГА/Telegram

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал регионы, где самая сложная ситуация со светом и теплом.

Напомним, что в понедельник, 26 января, состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

Киев КГГА вода теплоснабжение энергетика свет
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
