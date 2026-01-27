Відео
Головна Київ У Києві в деяких будинках обмежили постачання гарячої води — КМДА

У Києві в деяких будинках обмежили постачання гарячої води — КМДА

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 16:24
У Києві частково обмежили постачання гарячої води — КМДА
Люди прийшли до Пунктів обігріву. Фото: ДСНС/Telegram

У Києві в деяких будинках обмежили постачання гарячої води. Однак обмеження стосуються не всього житлового фонду столиці, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram у вівторок, 27 січня.

У Києві частково обмежили постачання гарячої води — що відомо

У КМДА зазначили, що внаслідок кількох масованих атак РФ Київ працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів.

А також пояснили, що наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.

Відтак, вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно.

У відомстві зауважили, що особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє — як у частині житлового фонду Деснянського району. 

"Обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми", — наголосили у відомстві.

У Києві обмежили постачання гарячої води
Скриншот повідомлення КМДА/Telegram

Нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація зі світлом та теплом.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 січня, відбулося чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Київ КМДА вода теплопостачання енергетика світло
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
