В Киеве в результате атаки РФ погиб человек, ещё более десятка человек получили ранения
В ночь на 2 июля Киев в очередной раз подвергся комбинированному удару. В результате вражеского обстрела в городе погиб один человек, а также известно о многочисленных раненых.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.
Что известно о жертвах в Киеве 2 июля
Отметим, что враг этой ночью атакует Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В результате обстрела имеется много повреждений и не обошлось без пострадавших.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что на данный момент в результате атаки РФ пострадали более десятка человек.
«Уже 11 раненых в Киеве. Все они находятся в стационарах киевских больниц», — говорится в сообщении.
В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что один человек погиб.
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