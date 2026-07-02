Взрывы в Киеве 2 июля в результате ударов крылатыми ракетами

В Киеве снова громкие взрывы: РФ атакует город крылатыми ракетами
В Киеве только что, в ночь на 2 июля, прогремели взрывы. Враг пытается нанести удары крылатыми ракетами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и собственного корреспондента.
Звуки взрывов в Киеве
По словам корреспондента, повторные взрывы в столице начались примерно в 03:00 ночи. Впоследствии они продолжились.
Отметим, что ночью враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, после чего осуществил пуски крылатых ракет. Примерно в 02:45 первые ракеты вторглись в воздушное пространство Украины через северные области.
Примерно в момент взрывов Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские цели летят на Киев. В частности, их фиксировали с разных направлений вокруг столицы.
Где объявлена тревога
По состоянию на 03:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью враг нанес комбинированный удар по Киеву. Перед атакой крылатыми ракетами враг запускал по столице дроны и множество баллистических ракет, из-за чего раздавались громкие взрывы.
Также мы писали, что в результате обстрела в городе разрушены дома, атаковано медицинское учреждение, возникли пожары и есть пострадавшие.