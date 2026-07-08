В Киеве в результате баллистических ударов вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Спасатели на месте пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавщины

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Уночі в середу, 8 липня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Спалахнули пожежі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлень Віталія Кличка

Наслідки обстрілу Києва вночі 8 липня

У Деснянському районі внаслідок влучання ракети горять складські приміщення.



У Святошинському районі сталося займання в нежитловій будівлі.

ОНОВЛЕНО О 01:34: Відомо про одного постраждалого.

ОНОВЛЕНО О 01:40: Кількість постраждалих зросла до двох людей. Одного із травмованих госпіталізували.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка повідомляв, що вночі 8 липня в Києві пролунали вибухи. Столиця опинилася під атакою ракет. Усі вони були балістичними.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС писав, що в Києві 7 липня завершили аварійно-відновлювальні роботи на всіх локаціях, які зазнали пошкоджень унаслідок удару в ніч проти 6 липня. Жертвами обстрілу стали 19 людей. Ще 61 людина постраждала.