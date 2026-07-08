В Киеве в результате баллистических ударов вспыхнули пожары, есть пострадавшие
Уночі в середу, 8 липня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися щонайменше два райони столиці. Спалахнули пожежі.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Києва вночі 8 липня
У Деснянському районі внаслідок влучання ракети горять складські приміщення.
У Святошинському районі сталося займання в нежитловій будівлі.
ОНОВЛЕНО О 01:34: Відомо про одного постраждалого.
ОНОВЛЕНО О 01:40: Кількість постраждалих зросла до двох людей. Одного із травмованих госпіталізували.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської МВА Тимура Ткаченка повідомляв, що вночі 8 липня в Києві пролунали вибухи. Столиця опинилася під атакою ракет. Усі вони були балістичними.
Також Новини.LIVE з посиланням на ДСНС писав, що в Києві 7 липня завершили аварійно-відновлювальні роботи на всіх локаціях, які зазнали пошкоджень унаслідок удару в ніч проти 6 липня. Жертвами обстрілу стали 19 людей. Ще 61 людина постраждала.
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