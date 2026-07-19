В Киеве в результате ночных ударов со стороны РФ, возможно, погиб человек
19 июля 2026 03:45
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В ночь на 16 июля Киев подвергся очередной баллистической атаке со стороны России. По предварительным данным, в результате погиб один человек, также есть пострадавшие.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.
Очередные последствия обстрела Киева 19 июля
«По предварительной информации, в результате атаки, к сожалению, погиб один человек», — говорится в сообщении.
В КГВА добавили, что помимо погибшего человека, ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести.
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