В Киеве в результате ночных ударов со стороны РФ, возможно, погиб человек

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В ночь на 16 июля Киев подвергся очередной баллистической атаке со стороны России. По предварительным данным, в результате погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.

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«По предварительной информации, в результате атаки, к сожалению, погиб один человек», — говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что помимо погибшего человека, ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести.

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