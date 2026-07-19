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Главная Киев В Киеве после ударов баллистическими ракетами горят торговые центры, дома и автомобили

В Киеве после ударов баллистическими ракетами горят торговые центры, дома и автомобили

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 02:09
Обстрел Киева 19 июля — повреждены дома, торговый центр и автомобили
Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 19 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате вражеских ударов в городе возникли пожары и были зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

Главное:

  • враг запустил по Киеву несколько десятков баллистических ракет;
  • в городе пожары в ТЦ, домах и горят автомобили;
  • последствия пока зафиксированы в пяти районах.

Чем нанесла удар РФ

Примерно в 01:21 в Киеве объявили тревогу, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски баллистических ракет в направлении столицы.

Враг запускал ракеты несколькими сериями, поэтому взрывы в столице раздавались как минимум в течение часа с периодическими задержками.

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По данным мониторинговых каналов, россияне запустили по Киеву около 40 ракет, если не больше.

Первые последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что на данный момент последствия фиксируются в Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском и Святошинском районах.

Эту же информацию подтвердили и в КГВА. Подробнее о каждом из районов рассказываем ниже.

Деснянский район

В этом районе, по предварительным данным, поднимается дым возле одного из торговых центров. По другому адресу горят автомобили, а также зафиксировано попадание в нежилое здание.

Днепровский район

Здесь, по данным местных властей, горят ТРЦ и автомобили.

Шевченковский район

В КМВА сообщили, что в Шевченковском районе поврежден жилой многоквартирный дом и возник пожар.

Обновлено в 02:10

Зафиксирован пожар в нежилом помещении.

Соломенский район

По словам Кличко, здесь, по предварительным данным, произошло попадание в многоквартирный жилой дом. Кроме того, зафиксирован пожар в помещении супермаркета.

Святошинский район

В этом районе горит частный дом.

Київ під ударом 16 липня - що відомо
Посты Кличко и КМВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 июля россияне также атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека и еще больше пострадали.

Также мы писали, что 14 июля враг атаковал столицу дронами. В результате атаки в двух районах произошли пожары.

Киев обстрелы разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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