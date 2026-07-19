Взрывы в Киеве 19 июля в результате ударов баллистическими ракетами

В Киеве прогремели мощные взрывы в результате ракетного обстрела
Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 01:32
Срочная новость
В Киеве только что прогремели взрывы, в ночь на 19 июля. Россияне только что нанесли ракетный удар по столице.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.
Звуки взрывов в Киеве
Примерно в 01:21 в столице объявили тревогу. Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении Киева запуск нескольких баллистических ракет.
Уже в 01:25 в городе раздалась серия очень громких взрывов.
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