Взрывы в Киеве 19 июля в результате ударов баллистическими ракетами

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В Киеве только что прогремели взрывы, в ночь на 19 июля. Россияне только что нанесли ракетный удар по столице.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве

Примерно в 01:21 в столице объявили тревогу. Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении Киева запуск нескольких баллистических ракет.

Уже в 01:25 в городе раздалась серия очень громких взрывов.

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