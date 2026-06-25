В Киеве в результате российского удара пострадали люди

Спасатель на месте пожара в Киеве после обстрела вечером 25 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Вечером в четверг, 25 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Осколки ракеты упали на открытой местности. В другом месте загорелся склад. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Последствия обстрела Киева вечером 25 июня

По состоянию на 23:23 известно о двух потерпевших. Обоим медики оказали помощь на месте.

В ГСЧС Украины сообщили, что по состоянию на 23:26 возгорание в складских зданиях еще не потушили. На месте работают пожарные.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины

По адресу, где обломки упали на открытую территорию, обошлось без последствий.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что вечером 25 июня в столице прогремели взрывы. Город оказался под ракетной атакой. Обломки упали в Дарницком районе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что 23 июня в Успенском соборе, который пострадал в результате российского удара 15 июня, завершили аварийно-восстановительные работы. Спасатели работали на объекте более недели. На данный момент поврежденную крышу полностью законсервировали.