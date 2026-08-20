В Киеве в результате удара со стороны РФ погибли две женщины, есть пострадавшие

Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Российские оккупанты в ночь на 20 августа нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате вражеского обстрела в городе погибли люди, есть также пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.

Жертвы и пострадавшие в Киеве 20 августа

Киевская городская военная администрация в своем Telegram сообщила, что по состоянию на 00:55 в Киеве погибла женщина и еще трое получили ранения. Однако впоследствии число погибших и пострадавших возросло.

«Известно о 6 раненых. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли две женщины», — говорится в сообщении от 01:19.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новости.LIVE, россияне этой ночью массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе повреждены дома, медицинское учреждение и не только.

Также мы писали, что 16 августа враг также нанес удар по Киеву баллистическими ракетами. Той ночью россияне полностью уничтожили книжный рынок возле «Почайной» в Оболонском районе.