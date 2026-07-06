В Киеве в результате ударов со стороны РФ трое погибших, людей ищут под завалами

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Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на 6 июля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате вражеского обстрела в столице уже есть сообщения о погибших и пострадавших.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской администрации.

Что известно о погибших и пострадавших в Киеве 6 июля

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в своем Telegram, что по состоянию на 04:29 в Киеве погибли три человека.

В то же время, согласно сообщению мэра Виталия Кличко, число пострадавших в городе выросло уже до 7. Сейчас спасатели ищут людей под завалами одного из поврежденных домов.

«Из дома в Подольском районе, где произошло частичное обрушение, спасатели вывели 15 человек. С верхних этажей эвакуировали трех женщин и шестерых детей. В доме произошло обрушение квартир с обеих сторон здания. Продолжаются поиски пострадавших», — говорится в сообщении.

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