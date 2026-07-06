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Главная Киев В Киевской области из-за атаки РФ пострадали три человека

В Киевской области из-за атаки РФ пострадали три человека

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 03:56
Обстрел Киевской области 6 июля — пострадали 3 человека
Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

В ночь на 6 июля россияне совершили нападение на Киевскую область. В результате обстрела в одном из районов пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской ОГА.

Первые последствия атаки РФ на Киевскую область

Этой ночью глава Киевской ОВА Николай Калашник написал в Telegram, что в результате атаки в области снова пострадали люди. В частности, в Бучанском районе.

"В Бучанском районе трое человек находятся в больнице. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Об их состоянии сообщу дополнительно", — сообщил Калашник.

Київська область під ударом 6 липня
Пост о последствиях атаки РФ по Киевской области. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что этой ночью может произойти очередная комбинированная атака. Впоследствии так и оказалось, поскольку враг запустил по Украине дроны, баллистические и крылатые ракеты различных типов.

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Также мы писали, что основной целью РФ вновь стал Киев. В столице уже зафиксированы поврежденные дома и пожары.

Киевская область обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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