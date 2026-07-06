Обстрел Киева 6 июля — разрушен дом, под завалами находятся люди

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В ночь на 6 июля россияне нанесли удары по Киеву. В результате вражеского обстрела частично разрушено многоэтажное здание, горит склад и автомобили.

Новости.LIVE собрали основную информацию, известную на данный момент.

Что известно об атаке РФ на Киев в ночь на 6 июля

Главное:

враг атаковал Киев баллистическими ракетами, также город атакуют дроны;

повреждения фиксируются в нескольких районах;

в частично разрушенном здании заблокированы люди.

В Киеве и многих областях Украины примерно в 01:12 объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического оружия.

Уже в период с 01:36 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет по столице. В результате взрывы в столице раздавались как минимум в течение часа. Мониторинговые каналы сообщали, что враг применил около 30 ракет.

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Кроме того, по состоянию на 02:37 в направлении Киева летят вражеские дроны, поэтому в некоторых районах уже слышны взрывы.

Первые последствия обстрела Киева 6 июля

Мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Тимур Ткаченко написали в своих Telegram-каналах, что по состоянию на 02:30 последствия атаки фиксируются как минимум в трех районах столицы — Подольском, Голосеевском и Дарницком.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Подольский район

По всему району в результате вражеской атаки был поврежден дом, а на гаражи упали обломки.

«В Подольском районе — частичное разрушение жилого дома. На 7–9 этажах заблокированы люди. Также в Подольском районе обломки упали на территорию гаражного кооператива», — сообщил Кличко.

Кроме того, по предварительным данным, обломки упали ещё на один жилой дом, а также в этом районе загорелись автомобили.

Голосеевский район

В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. По другому адресу возник пожар в складском помещении, а также зафиксировано падение обломков на открытой территории.

Дарницкий район

В этом районе, по словам Кличко, обломки попали в нежилую застройку.

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