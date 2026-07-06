Обстрел Киева 6 июля — разрушен дом, под завалами находятся люди

В Киеве частично разрушен дом, люди оказались заблокированы: первые последствия атаки РФ
В ночь на 6 июля россияне нанесли удары по Киеву. В результате вражеского обстрела частично разрушено многоэтажное здание, горит склад и автомобили.
Новости.LIVE собрали основную информацию, известную на данный момент.
Что известно об атаке РФ на Киев в ночь на 6 июля
Главное:
- враг атаковал Киев баллистическими ракетами, также город атакуют дроны;
- повреждения фиксируются в нескольких районах;
- в частично разрушенном здании заблокированы люди.
В Киеве и многих областях Украины примерно в 01:12 объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического оружия.
Уже в период с 01:36 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет по столице. В результате взрывы в столице раздавались как минимум в течение часа. Мониторинговые каналы сообщали, что враг применил около 30 ракет.
Кроме того, по состоянию на 02:37 в направлении Киева летят вражеские дроны, поэтому в некоторых районах уже слышны взрывы.
Первые последствия обстрела Киева 6 июля
Мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Тимур Ткаченко написали в своих Telegram-каналах, что по состоянию на 02:30 последствия атаки фиксируются как минимум в трех районах столицы — Подольском, Голосеевском и Дарницком.
Подробнее о каждом из них — ниже.
Подольский район
По всему району в результате вражеской атаки был поврежден дом, а на гаражи упали обломки.
«В Подольском районе — частичное разрушение жилого дома. На 7–9 этажах заблокированы люди. Также в Подольском районе обломки упали на территорию гаражного кооператива», — сообщил Кличко.
Кроме того, по предварительным данным, обломки упали ещё на один жилой дом, а также в этом районе загорелись автомобили.
Голосеевский район
В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. По другому адресу возник пожар в складском помещении, а также зафиксировано падение обломков на открытой территории.
Дарницкий район
В этом районе, по словам Кличко, обломки попали в нежилую застройку.
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