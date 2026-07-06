Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве частично разрушен дом, люди оказались заблокированы: первые последствия атаки РФ

В Киеве частично разрушен дом, люди оказались заблокированы: первые последствия атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 02:42
Обстрел Киева 6 июля — разрушен дом, под завалами находятся люди
Срочная новость

В ночь на 6 июля россияне нанесли удары по Киеву. В результате вражеского обстрела частично разрушено многоэтажное здание, горит склад и автомобили.

Новости.LIVE собрали основную информацию, известную на данный момент.

Что известно об атаке РФ на Киев в ночь на 6 июля

Главное:

  • враг атаковал Киев баллистическими ракетами, также город атакуют дроны;
  • повреждения фиксируются в нескольких районах;
  • в частично разрушенном здании заблокированы люди.

В Киеве и многих областях Украины примерно в 01:12 объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического оружия.

Уже в период с 01:36 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет по столице. В результате взрывы в столице раздавались как минимум в течение часа. Мониторинговые каналы сообщали, что враг применил около 30 ракет.

Читайте также:

Кроме того, по состоянию на 02:37 в направлении Киева летят вражеские дроны, поэтому в некоторых районах уже слышны взрывы.

Первые последствия обстрела Киева 6 июля

Мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Тимур Ткаченко написали в своих Telegram-каналах, что по состоянию на 02:30 последствия атаки фиксируются как минимум в трех районах столицы — Подольском, Голосеевском и Дарницком.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Подольский район

По всему району в результате вражеской атаки был поврежден дом, а на гаражи упали обломки.

«В Подольском районе — частичное разрушение жилого дома. На 7–9 этажах заблокированы люди. Также в Подольском районе обломки упали на территорию гаражного кооператива», — сообщил Кличко.

Кроме того, по предварительным данным, обломки упали ещё на один жилой дом, а также в этом районе загорелись автомобили.

Голосеевский район

В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. По другому адресу возник пожар в складском помещении, а также зафиксировано падение обломков на открытой территории.

Дарницкий район

В этом районе, по словам Кличко, обломки попали в нежилую застройку.

Новость дополняется...

Киев обстрелы разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации