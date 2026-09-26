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Главная Киев В Киеве в результате взрыва в бизнес-центре погибла журналистка

В Киеве в результате взрыва в бизнес-центре погибла журналистка

Ua ru
26 сентября 2026 13:34
В Киеве в результате взрыва в бизнес-центре погибла 29-летняя журналистка
Погибшая журналистка Мария Ивженко. Фото: Мария Ивженко/Facebook

В Киеве в результате российского удара по бизнес-центру в Соломенском районе 25 сентября погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко. До недавнего времени она работала в NV Бизнес, где писала о технологиях, украинском ИТ-секторе и оборонных разработках.

О её гибели сообщили муж Марии Даниил Ивженко и её бывшая коллега Александра Некращук, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о гибели Марии Ивженко

Российский беспилотник попал в офисное здание в Соломенском районе Киева. В результате удара погибли четыре человека, еще как минимум десять получили ранения.

Среди погибших была журналистка Мария Ивженко. По словам мужа Марии, девушка находилась в автомобиле, который сгорел в результате атаки.

Автомобиль девушка приобрела около двух недель назад, чтобы ей было проще передвигаться по городу вместе с будущим ребенком. Женщина даже успела взять два урока вождения, чтобы освежить навыки.

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Где работала журналистка

Мария Ивженко до недавнего времени работала журналисткой в NV Бизнес. В своих материалах она писала, в частности, об украинских технологиях, оборонной сфере и военных разработках. Впоследствии журналистка перешла из СМИ в корпоративный сектор. Её имя также фигурирует среди сотрудников NV Бизнес в материале издания, посвящённом его 10-летию.

Бывшая коллега Марии Александра Некращук рассказала, что журналистка занималась темами оборонных технологий, украинского ИТ и военных технологий. По её словам, Ивженко умела просто объяснять сложные темы и стремилась использовать свою работу на благо Украины.

Что известно об ударе по Киеву

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в офисное здание, после чего на парковке загорелись автомобили. Сначала было известно о трёх погибших, позже их число возросло до четырёх. Еще семь человек пострадали, среди них был ребенок.

Также Новини.LIVE писал, что президент Владимир Зеленский сообщил о четырёх погибших и семи пострадавших в результате удара по Киеву. По его словам, среди повреждённых объектов были офисные здания, жилые дома, склады, супермаркеты и другая гражданская инфраструктура.

Киев журналисты погибшие Соломенский район атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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