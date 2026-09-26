У Києві через удар по бізнес-центру загинула 29-річна журналістка

Загибла журналістка Марія Ївженко. Фото: Марія Ївженко/Facebook

У Києві внаслідок російського удару по бізнес-центру у Соломʼянськомі районі 25 вересня загинула 29-річна журналістка Марія Ївженко. Донедавна вона працювала у NV Бізнес, де писала про технології, український ІТ-сектор та оборонні розробки.

Про її загибель повідомили чоловік Марії Данило Ївженко та її колишня колега Олександра Некращук, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель Марії Ївженко

Російський безпілотник влучив в офісну будівлю у Солом’янському районі Києва. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.

Серед загиблих була журналістка Марія Ївженко. За словами чоловіка Марії, дівчина перебувала в автомобілі, який згорів унаслідок атаки.

Автівку дівчина придбала близько двох тижнів тому, аби їй було простіше пересуватися містом разом із майбутньою дитиною. Жінка навіть встигла взяти два уроки водіння, щоб поновити навички.

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Де працювала журналістка

Марія Ївженко донедавна працювала журналісткою у NV Бізнес. У матеріалах вона писала, зокрема, про українські технології, оборонну сферу та військові розробки. Згодом журналістка перейшла з медіа до корпоративного сектору. Її ім’я також є серед співробітників NV Бізнес у матеріалі видання до його 10-річчя.

Колишня колега Марії Олександра Некращук розповіла, що журналістка займалася темами оборонних технологій, українського ІТ та військових технологій. За її словами, Ївженко вміла просто пояснювати складні теми та прагнула використовувати свою роботу на користь України.

Що відомо про удар по Києву

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в Солом’янському районі Києва російський безпілотник влучив в офісну будівлю, після чого на парковці загорілися автомобілі. Спочатку було відомо про трьох загиблих, згодом їхня кількість зросла до чотирьох. Ще семеро людей постраждали, серед них була дитина.

Також Новини.LIVE писав, що президент Володимир Зеленський повідомив про чотирьох загиблих і сімох постраждалих унаслідок удару по Києву. За його словами, серед пошкоджених об’єктів були офісні будівлі, житлові будинки, склади, супермаркети та інша цивільна інфраструктура.