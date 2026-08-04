В Киеве в следующем году планируется открыть две новые станции метро

Строительство метро на Виноградарь. Фото: мэр Киева Виталий Кличко

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Киеве планируют открыть две новые станции метро уже в 2027 году, а ещё одну — в 2029-м. Такие сроки предусмотрены проектом Программы экономического и социального развития столицы на 2027–2029 годы. Речь идет о продлении Сирецко-Печерской линии метро в направлении Виноградаря.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Программу.

Фрагмент Программы экономического и социального развития столицы на 2027–2029 годы. Фото: скриншот

В Киеве откроют станции метро "Мостицкая" и "Варшавская"

Согласно документу, в 2027 году планируется построить 3,78 км нового участка Сирецко-Печерской линии метро и открыть две станции. Еще одну станцию должны ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Речь идет о продлении "зеленой" ветки метро в направлении жилого массива Виноградарь. Проект включает строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская", открытие которых изначально было запланировано еще на 2021 год.

Как сообщали Новини.LIVE, в КГГА предлагают ввести четкие правила пребывания в укрытиях на станциях метро во время воздушных тревог. Инициатива предусматривает определение единых требований к поведению людей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех, кто находится в метро в качестве укрытия. Также планируется урегулировать вопросы использования крупногабаритных вещей и домашних животных.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве возле станции метро "Лукьяновская" обустроили временный наземный пешеходный переход после повреждения подземного перехода в результате российского обстрела. Сначала переход работал как нерегулируемый, а впоследствии на этом участке установили светофор для безопасного движения пешеходов и транспорта. Временное решение будет действовать до полного восстановления поврежденного подземного перехода.