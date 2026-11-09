Восстановление МЦКМ. Фото: пресс-служба

В Международном центре культуры и искусств в Киеве продолжаются масштабные восстановительные работы после российского обстрела в ночь на 24 мая. Тогда в историческом здании вспыхнул пожар на крыше, а взрывная волна повредила фасад, выбила окна и нанесла ущерб внутренним помещениям. На сегодняшний день уже удалось отремонтировать 2 000 квадратных метров кровли и заменить почти 1 000 квадратных метров окон. На эти работы в общей сложности потратили более 51 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба МЦКМ, передает Новини.LIVE.

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Восстановление Международного центра культуры и искусств

Еще в апреле команда МЦКМ совместно с архитектурным бюро "Форма" представила концепцию масштабной реконструкции культурного пространства. Одновременно начались переговоры с представителями бизнеса и дипломатических учреждений по вопросу сохранения аварийного флигеля. Ранее в нём действовал кинотеатр "Кинопалац", а также были оборудованы тренировочные залы известной Школы Дерюгиных по художественной гимнастике.

Ремонт крыши в МЦКМ. Фото: пресс-служба

Впрочем, после российского нападения в мае планы пришлось скорректировать. Реализацию части проектов отложили, а основные усилия направили на устранение последствий обстрела и спасение исторического здания.

"Если бы почти 200-летнему зданию не восстановили крышу и отопление хотя бы на одну зиму, последствия могли бы оказаться необратимыми — и государству просто нечего было бы возвращать", — отмечают в команде МЦКМ.

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Больше всего средств было направлено на капитальный ремонт кровли площадью 2 000 квадратных метров. Речь идет о сумме в размере 34 млн грн. Кроме того, еще более 17 млн грн потратили на демонтаж поврежденных окон, установку новых конструкций, обустройство откосов и подоконников.

Параллельно в комплексе обновляют инфраструктуру, которая на протяжении многих лет не подвергалась надлежащему ремонту.

Восстановление Международного центра культуры и искусств в Киеве. Фото: пресс-служба

В частности, близится к завершению обустройство первых современных мужских и женских санузлов, на которые выделили более 4 млн грн. Еще более 10 млн грн вложили в ремонт и частичную замену устаревшей системы отопления советского образца, вышедшей из строя прошлой зимой. Кроме того, более 10 млн грн потратили на восстановление поврежденных дверей, очистку помещений и вывоз строительного мусора, обустройство места для курения и начало реконструкции входной группы.

Среди приоритетов обновления комплекса — обустройство первого сертифицированного укрытия, которое сможет одновременно вместить до 2 000 человек.

Дальнейшие работы будут включать реставрацию колонн и дверей у главного входа, завершение обновления входной зоны, ремонт остальных санузлов, создание современных гримерных комнат и расширение барных зон.

В то же время одной из самых острых проблем остается сохранение флигеля, где ранее работал "Кинодворец". Здание уже несколько лет находится в аварийном состоянии, причем две его несущие стены подвержены риску обрушения.

Ремонт в МЦКМ. Фото: пресс-служба

За 16 месяцев арендатор выплатил государству около 33 млн грн арендной платы за весь комплекс без учета НДС. Более 4 млн грн из этой суммы составила плата за аварийный флигель, который весь этот период нельзя было использовать по назначению.

В МЦКМ отметили, что реализация проекта имеет значение не только для сохранения отдельного исторического памятника, но и для формирования новой модели управления государственными культурными объектами.

"Мы фактически создаем беспрецедентный для Украины прецедент, когда крупное культурное учреждение не только не нуждается в постоянном бюджетном финансировании, но, напротив, приносит доходы государству и восстанавливается за счет частного инвестора. Речь идет об историческом здании, в котором более 70 лет не проводились масштабные ремонты. Мы хотели бы, чтобы этот опыт стал примером для других культурных учреждений, ведь нынешняя модель государственного управления далеко не всегда эффективна.

Часть культурных учреждений на 70–90 % финансируется из государственного бюджета, то есть за счёт налогоплательщиков. Для нас этот проект — не просто реконструкция концертной площадки. Это попытка доказать, что историческое культурное наследие может обрести новую жизнь благодаря частным инвестициям, современному управлению и долгосрочной стратегии развития. Но для того, чтобы такие примеры становились системными, государство должно обеспечить инвесторам понятные правила игры и гарантии, соразмерные масштабу их вложений", — говорят в МЦКМ.

Реставрация крыши в МЦКМ. Фото: пресс-служба

Еще одной серьезной проблемой для сохранения исторического комплекса является неустойчивость склона, на котором расположено здание возрастом почти 200 лет. Из-за постепенного смещения грунта риск разрушения навис не только над отдельной частью сооружения, но и над всем комплексом.

По оценкам команды МЦКМ, если не принять необходимые меры, ситуация может достичь критического состояния уже в течение следующих 5–10 лет.

Для изучения состояния склона планируется пригласить геологов. По предварительным подсчетам, укрепление территории и сохранение исторического сооружения потребуют от 1 до 2 млрд грн.

В команде МЦКМ считают, что привлечь частные инвестиции такого объема удастся лишь при наличии долгосрочных гарантий со стороны государства. Поэтому дальнейшая судьба одной из крупнейших культурных площадок Киева будет зависеть как от готовности инвесторов финансировать проект, так и от способности государства и частного бизнеса наладить долгосрочное сотрудничество.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, мэр столицы Виталий Кличко отреагировал на поручение украинского лидера Владимира Зеленского ввести бесплатный проезд в наземном транспорте Киева и создать резерв автобусов. В частности, он подчеркнул нехватку водителей.

Кроме того, по состоянию на 9 ноября в Киеве почти 80 % жилых домов, обслуживаемых коммунальными компаниями, обеспечены отоплением. В настоящее время продолжается подключение остальных многоэтажных домов.