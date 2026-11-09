Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на поручение президента Владимира Зеленского о подготовке программы бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы и создании резерва автобусов. Он заявил, что у города есть техническая возможность выпустить на маршруты дополнительные автобусы, однако для этого не хватает водителей, которых коммунальное предприятие не может забронировать из-за установленного лимита. В то же время Кличко призвал правительство сначала вернуть Киеву более 8 млрд грн задолженности по субвенции на перевозку льготников, которую город в течение 11 лет покрывал за свой счет.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Государство задолжало столице более 8 млрд грн за перевозку льготников

"Президент поручил премьеру и программу такого проезда представить (а значит же, и найти деньги на неё?), и найти резерв автобусов", — написал Кличко.

Мэр заявил, что за 11 лет государство задолжало столице более 8 млрд грн за перевозку льготников за счет городского бюджета. По его словам, перед введением новой программы правительство должно погасить задолженность перед столицей за перевозку пассажиров, имеющих право на льготный проезд.

Также он добавил, что ежегодно общественный транспорт столицы за счет городского бюджета перевозит более 1 млн льготников.

Читайте также:

Киев не может выпустить больше автобусов

Отдельно Кличко ответил на поручение о создании резерва автобусов. Он отметил, что в столице есть технически исправный транспорт, который можно дополнительно задействовать для перевозок, однако для этого не хватает водителей.

По его словам, коммунальное предприятие "Киевпастранс" может дополнительно выпустить на маршруты 25 автобусов. Для этого необходимо привлечь не менее 50 водителей с категорией D, которые также должны пройти стажировку.

В то же время, по словам Кличко, предприятие не может принять на работу новых сотрудников из-за установленного лимита.

Сколько автобусов работает в Киеве вместо электротранспорта

В настоящее время в столице количество автобусных маршрутов увеличили до 129, на которых работают 418 автобусов и 685 водителей. Еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, которые выпустили на линии 680 маршруток.

В то же время для полноценной замены метро, по словам Кличко, с учетом количества перевезенных пассажиров Киеву потребовалось бы до 1020 автобусов.

"Но ведь очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро. Поскольку он движется по улично-дорожной сети в транспортном потоке вместе с частными транспортными средствами", — пояснил Кличко.

Как писали Новини.LIVE, по состоянию на 9 ноября в Киеве почти 80% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, уже получают отопление. Тепло также подали в более чем 80% учреждений социальной сферы, в частности в 247 медицинских учреждений, 481 детский сад и 387 школ. Отопительный сезон для жилого фонда начался 2 ноября, а подключение остальных домов и учреждений продолжается

В то же время депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что столица до сих пор не готова к зиме, в частности к возможным перебоям с теплоснабжением из-за российских атак. По его оценке, в бюджете остается 4,5–5 млрд грн на проекты, реализация которых еще не началась или составляет лишь 0–10%, и эти средства можно было бы направить на армию, укрытия и гражданскую безопасность. Также Витренко сообщил, что, несмотря на выделенные в прошлом году 300 млн грн на генераторы и частотные преобразователи для "Киевводоканала", оборудования до сих пор нет.