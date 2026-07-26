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Главная Киев В Киеве возле МИД установили скульптуру "Феникс", созданную для фестиваля Burning Man

В Киеве возле МИД установили скульптуру "Феникс", созданную для фестиваля Burning Man

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 16:57
"Феникс" Алексея Сая возле МИД в Киеве: когда можно увидеть скульптуру с фестиваля Burning Man
Скульптура "Феникс" на фоне здания МИД Украины в Киеве. Фото: МИД Украины / Facebook

Перед зданием Министерства иностранных дел Украины в Киеве установили восьмиметровую стальную скульптуру "Феникс" украинского художника Алексея Сая. Появление монументального арт-объекта в самом центре столицы стало заметным событием для культурной и дипломатической жизни города: скульптуру разместили непосредственно на площади перед МИД, где ежедневно принимаются важные решения и проходят международные встречи.

Об этом сообщило МИД Украины, передает Новини.LIVE.

В Киеве возле МИД установили скульптуру "Феникс", созданную для фестиваля Burning Man - фото 1
Сообщение МИД Украины в Facebook. Фото: скриншот

Символизм и арт-перформанс в США

Монументальная работа в форме птицы отсылает к украинскому трезубцу. Она символизирует стойкость, трансформацию и способность украинцев проходить сквозь огонь, не теряя себя.

Восьмиметрова сталева скульптура "Фенікс" українського художника Олексія Сая
"Феникс" Алексея Сая. Фото: МИД Украины / Facebook

Скульптура была создана специально для американского фестиваля искусства Burning Man 2023. Во время мероприятия стальная птица находилась внутри деревянного ящика, напоминавшего защитные конструкции вокруг украинских памятников. Во время перформанса ящик сожгли, после чего из огня возникла скульптура "Феникс".

В Киеве возле МИД установили скульптуру "Феникс", созданную для фестиваля Burning Man - фото 3
Скульптура "Феникс" в деревянном ящике. Фото: МИД Украины / Facebook

Команда и авторы проекта

Визуальную концепцию разработали Алексей Сай и Богдана Космина по инициативе Виталия Дейнеги. Проект реализован в партнерстве с конструкторским бюро "Мастерская чудес" под руководством Мити Зиновьева и при поддержке UA Resistance Foundation.

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Стальной "Феникс" на фоне МИД Украины. Фото: МИД Украины / Facebook

Продюсером и руководителем проекта выступила Алла Лопаткина, а логистику обеспечила компания "Новая Почта Глобал". Также история "Феникса" вошла в документальный фильм "Замки на песке" — проект Fozzy Media Group в партнерстве с "Мастерской чудес".

Последние новости Киева:

В ночь на 26 июля россияне атаковали три района Киева. По данным ГСЧС, в результате очередной вражеской атаки были зафиксированы разрушения и последствия обстрела в нескольких уголках столицы. Впоследствии в киевской полиции заявили, что Россия ранила трех человек, сообщают Новини.LIVE.

Помимо угроз безопасности, город преодолевает и коммунальные проблемы. В частности, в столице продолжаются обсуждения коммунальных реформ — в Киеве могут повысить тариф на воду до 63 грн за кубометр, что является вынужденной мерой для обеспечения жизнедеятельности инфраструктуры в условиях войны, по мнению председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, которое он высказал в эфире "Київського часу".

В соавторстве с Вероникой Придюк

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МИД скульптура Burning Man
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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