"Феникс" Алексея Сая возле МИД в Киеве: когда можно увидеть скульптуру с фестиваля Burning Man

Скульптура "Феникс" на фоне здания МИД Украины в Киеве. Фото: МИД Украины / Facebook

Перед зданием Министерства иностранных дел Украины в Киеве установили восьмиметровую стальную скульптуру "Феникс" украинского художника Алексея Сая. Появление монументального арт-объекта в самом центре столицы стало заметным событием для культурной и дипломатической жизни города: скульптуру разместили непосредственно на площади перед МИД, где ежедневно принимаются важные решения и проходят международные встречи.

Об этом сообщило МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Сообщение МИД Украины в Facebook. Фото: скриншот

Символизм и арт-перформанс в США

Монументальная работа в форме птицы отсылает к украинскому трезубцу. Она символизирует стойкость, трансформацию и способность украинцев проходить сквозь огонь, не теряя себя.

"Феникс" Алексея Сая. Фото: МИД Украины / Facebook

Скульптура была создана специально для американского фестиваля искусства Burning Man 2023. Во время мероприятия стальная птица находилась внутри деревянного ящика, напоминавшего защитные конструкции вокруг украинских памятников. Во время перформанса ящик сожгли, после чего из огня возникла скульптура "Феникс".

Скульптура "Феникс" в деревянном ящике. Фото: МИД Украины / Facebook

Команда и авторы проекта

Визуальную концепцию разработали Алексей Сай и Богдана Космина по инициативе Виталия Дейнеги. Проект реализован в партнерстве с конструкторским бюро "Мастерская чудес" под руководством Мити Зиновьева и при поддержке UA Resistance Foundation.

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Стальной "Феникс" на фоне МИД Украины. Фото: МИД Украины / Facebook

Продюсером и руководителем проекта выступила Алла Лопаткина, а логистику обеспечила компания "Новая Почта Глобал". Также история "Феникса" вошла в документальный фильм "Замки на песке" — проект Fozzy Media Group в партнерстве с "Мастерской чудес".

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В соавторстве с Вероникой Придюк

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