Атака на Киев 26 июля: ГСЧС показала последствия обстрела в трех районах

Последствия нападения РФ на Киев 26 июля 2026 года. Фото: ГСЧС

В ночь на 26 июля в результате российской атаки в Киеве произошли пожары в трех районах. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах. По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Киева в воскресенье, 25 июля.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Последствия баллистической атаки РФ на Киев 26 июля

По данным ГСЧС, в Деснянском районе спасатели ликвидировали возгорание складского здания площадью 150 кв. м. Кроме того, на парковке загорелись 10 легковых и один грузовой автомобиль.

В Шевченковском районе в результате попадания произошло возгорание в четырёхэтажном отселенном здании. Пожар ликвидирован.

Горят автомобили в Киеве после атаки РФ. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе в результате российского обстрела произошли возгорания и разрушения в нежилом здании. Пожар также ликвидирован.

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В ГСЧС отметили, что в результате ночной атаки на столицу жертв и пострадавших нет.

Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в ночь на 26 июля атаковали Киев баллистическими ракетами, в столице раздалась серия мощных взрывов. В результате обстрела пожары и повреждения зафиксировали в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах. В частности, загорелись многоэтажка, нежилая застройка и автомобили на парковке.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 26 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву. Воздушную тревогу в столице объявили около 00:20, после чего Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара. Уже через несколько минут в городе раздалась серия мощных взрывов.