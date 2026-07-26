"Фенікс" Олексія Сая біля МЗС у Києві: доки можна побачити скульптуру з Burning Man

Скульптура "Фенікс" на тлі будівлі МЗС України в Києві. Фото: МЗС України / Facebook

Перед будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві встановили восьмиметрову сталеву скульптуру "Фенікс" українського художника Олексія Сая. Поява монументального артоб'єкта у самому центрі столиці стала помітною подією для культурного та дипломатичного життя міста: скульптуру розмістили безпосередньо на площі перед МЗС, де щодня ухвалюються важливі рішення та проходять міжнародні зустрічі.

Про це повідомило МЗС України, інформує Новини.LIVE.

Повідомлення МЗС України в Facebook. Фото: скриншот

Символізм та артперформанс у США

Монументальна робота у формі птаха відсилає до українського тризуба. Вона символізує стійкість, трансформацію та здатність українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.

"Фенікс" Олексія Сая. Фото: МЗС України / Facebook

Скульптура була створена спеціально для американського фестивалю мистецтва Burning Man 2023. Під час заходу сталевий птах перебував усередині дерев'яного короба, що нагадував захисні конструкції навколо українських пам'ятників. Під час перформансу короб спалили, після чого з вогню постала скульптура "Фенікса".

Скульптура "Фенікс" в дерев'яному коробі. Фото: МЗС України / Facebook

Команда та автори проєкту

Візуальну концепцію створили Олексій Сай та Богдана Косміна за ініціативи Віталія Дейнеги. Проєкт реалізовано в партнерстві з конструкторським бюро "Майстерня чудес" під керівництвом Міті Зінов'єва та за підтримки UA Resistance Foundation.

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Сталевий "Фенікс" на тлі МЗС України. Фото: МЗС України / Facebook

Продюсеркою та лідеркою проєкту виступила Алла Лопаткіна, а логістику забезпечила компанія "Нова Пошта Глобал". Також історія "Фенікса" увійшла до документального фільму "Замки на піску" — проєкту Fozzy Media Group у партнерстві з "Майстернею чудес".

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У співавторстві з Веронікою Придюк