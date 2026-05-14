В Киеве возросло количество пострадавших в результате обстрела

Последствия российского обстрела Киева 14 мая. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве возросло количество раненых в результате массированного российского обстрела в ночь на 14 мая. Известно, что пострадали 16 человек. Медики оказывают помощь травмированным.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 14 мая

"По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки пострадало 16 человек. К сожалению, один человек погиб", — сообщил Ткаченко.

Он отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал людей оставаться в укрытии.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Ткаченко, в ночь на 14 мая в Киеве прогремели мощные взрывы. Россия запускала ракеты и дроны.

Впоследствии стало известно о масштабных разрушениях в столице в результате российского обстрела. В частности, произошло разрушение конструкций жилого дома в Дарницком районе. Под завалами находятся люди.

Кроме того, под российской атакой находилась Киевская область. В результате обстрела пострадали люди. Также зафиксированы повреждения домов.