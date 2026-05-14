Главная Киев В Киеве возросло количество пострадавших в результате обстрела

В Киеве возросло количество пострадавших в результате обстрела

Дата публикации 14 мая 2026 07:28
Последствия российского обстрела Киева 14 мая. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве возросло количество раненых в результате массированного российского обстрела в ночь на 14 мая. Известно, что пострадали 16 человек. Медики оказывают помощь травмированным.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

"По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки пострадало 16 человек. К сожалению, один человек погиб", — сообщил Ткаченко.

Он отметил, что воздушная тревога продолжается и призвал людей оставаться в укрытии.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Ткаченко, в ночь на 14 мая в Киеве прогремели мощные взрывы. Россия запускала ракеты и дроны.

Впоследствии стало известно о масштабных разрушениях в столице в результате российского обстрела. В частности, произошло разрушение конструкций жилого дома в Дарницком районе. Под завалами находятся люди.

Кроме того, под российской атакой находилась Киевская область. В результате обстрела пострадали люди. Также зафиксированы повреждения домов.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
