Головна Київ У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

Дата публікації: 14 травня 2026 07:28
Наслідки російського обстрілу Києва 14 травня. Фото: ДСНС Києва

У Києві зросла кількість поранених внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 14 травня. Наразі відомо, що постраждало 16 осіб. Медики надають допомогу травмованим.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Києва 14 травня

"Станом на зараз відомо, що в наслідок атаки постраждало 16 осіб. На жаль, одна людина загинула", — повідомив Ткаченко.

Він наголосив, що повітряна тривога триває та закликав людей залишатися в укриття.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ткаченка, у ніч проти 14 травня у Києві пролунали потужні вибухи. Росія запускала ракети та дрони.

Згодом стало відомо про масштабні руйнування в столиці внаслідок російського обстрілу. Зокрема, сталося руйнування конструкцій житлового будинку у Дарницькому районі. Під завалами перебувають люди.

Крім того, під російською атакаю перебувала Київська область. Внаслідок обстрілу постраждали люди. Також зафіксовано пошкодження будинків.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
