Российский обстрел Киева 9 января — возросло количество раненых

Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве возросло количество раненых в результате российского массированного обстрела в ночь на 9 января. Известно о 24 травмированных, среди которых медики и спасатели, а также четырех погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Киева 9 января

В столице зафиксированы повреждения в нескольких районах:

Дарницком;

Днепровском;

Деснянском;

Шевченковском;

Печерском;

Голосеевском.

Последствия российского обстрела Киева 9 января. Фото: Нацполиция

Оккупанты повредили многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Нацполиция

Удар России по Киеву 9 января. Фото: Нацполиция

Враг убил четырех человек, в том числе медицинского работника.

"24 пострадавших граждан, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, которые работали на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел", — говорится в сообщении.

Последствия российской атаки на Киев 9 января. Фото: Нацполиция

Экстренные службы продолжают работать на местах российских ударов.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского обстрела есть повреждения критической инфраструктуры. В частности, возникли перебои со светом и водой.

Под ударом этой ночью также оказалась Киевская область. В результате атаки пострадали пять человек.