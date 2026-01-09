Видео
Главная Киев В Киеве возросло количество раненых в результате обстрела — фото

В Киеве возросло количество раненых в результате обстрела — фото

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 07:33
Российский обстрел Киева 9 января — возросло количество раненых
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве возросло количество раненых в результате российского массированного обстрела в ночь на 9 января. Известно о 24 травмированных, среди которых медики и спасатели, а также четырех погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Киева 9 января

В столице зафиксированы повреждения в нескольких районах:

  • Дарницком;
  • Днепровском;
  • Деснянском;
  • Шевченковском;
  • Печерском;
  • Голосеевском.
Російський обстріл Києва 9 січня
Последствия российского обстрела Киева 9 января. Фото: Нацполиция

Оккупанты повредили многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.

Удар Росії по Києву 9 січня
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Нацполиция
Атака Росії на Київ 9 січня
Удар России по Киеву 9 января. Фото: Нацполиция

Враг убил четырех человек, в том числе медицинского работника.

"24 пострадавших граждан, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, которые работали на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел", — говорится в сообщении.

Російський обстріл Києва 9 січня
Последствия российской атаки на Киев 9 января. Фото: Нацполиция

Экстренные службы продолжают работать на местах российских ударов.

null
Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского обстрела есть повреждения критической инфраструктуры. В частности, возникли перебои со светом и водой.

Под ударом этой ночью также оказалась Киевская область. В результате атаки пострадали пять человек.

Киев война обстрелы оккупанты ранение Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
