Российский обстрел Киева 9 января — возросло количество раненых

В Киеве возросло количество раненых в результате обстрела — фото
В Киеве возросло количество раненых в результате российского массированного обстрела в ночь на 9 января. Известно о 24 травмированных, среди которых медики и спасатели, а также четырех погибших.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Российский обстрел Киева 9 января
В столице зафиксированы повреждения в нескольких районах:
- Дарницком;
- Днепровском;
- Деснянском;
- Шевченковском;
- Печерском;
- Голосеевском.
Оккупанты повредили многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.
Враг убил четырех человек, в том числе медицинского работника.
"24 пострадавших граждан, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, которые работали на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел", — говорится в сообщении.
Экстренные службы продолжают работать на местах российских ударов.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского обстрела есть повреждения критической инфраструктуры. В частности, возникли перебои со светом и водой.
Под ударом этой ночью также оказалась Киевская область. В результате атаки пострадали пять человек.
