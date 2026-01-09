Російський обстріл Києва 9 січня — зросла кількість поранених

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 9 січня. Наразі відомо про 24 травмованих, серед яких медики та рятувальники, а також чотирьох загиблих.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

Російський обстріл Києва 9 січня

У столиці зафіксовані пошкодження у декількох районах:

Дарницькому;

Дніпровському;

Деснянському;

Шевченківському;

Печерському;

Голосіївському.

Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня. Фото: Нацполіція

Окупанти пошкодили багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Нацполіція

Удар Росії по Києву 9 січня. Фото: Нацполіція

Ворог вбив чотирьох людей, у тому числі медичного працівника.

"24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки на Київ 9 січня. Фото: Нацполіція

Екстрені служби продовжують працювати на місцях російських ударів.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема, виникли перебої зі світлом та водою.

Під ударом цієї ночі також опинилася Київська область. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей.