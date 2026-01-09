Російський обстріл Києва 9 січня — зросла кількість поранених

У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото
У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 9 січня. Наразі відомо про 24 травмованих, серед яких медики та рятувальники, а також чотирьох загиблих.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
Російський обстріл Києва 9 січня
У столиці зафіксовані пошкодження у декількох районах:
- Дарницькому;
- Дніпровському;
- Деснянському;
- Шевченківському;
- Печерському;
- Голосіївському.
Окупанти пошкодили багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.
Ворог вбив чотирьох людей, у тому числі медичного працівника.
"24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл", — йдеться у повідомленні.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях російських ударів.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема, виникли перебої зі світлом та водою.
Під ударом цієї ночі також опинилася Київська область. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей.
