Головна Київ У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 07:33
Російський обстріл Києва 9 січня — зросла кількість поранених
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві зросла кількість поранених внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 9 січня. Наразі відомо про 24 травмованих, серед яких медики та рятувальники, а також чотирьох загиблих.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Києва 9 січня

У столиці зафіксовані пошкодження у декількох районах: 

  • Дарницькому;
  • Дніпровському;
  • Деснянському;
  • Шевченківському;
  • Печерському;
  • Голосіївському.
Російський обстріл Києва 9 січня
Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня. Фото: Нацполіція

Окупанти пошкодили багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.

Удар Росії по Києву 9 січня
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: Нацполіція
Атака Росії на Київ 9 січня
Удар Росії по Києву 9 січня. Фото: Нацполіція

Ворог вбив чотирьох людей, у тому числі медичного працівника.

"24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Києва 9 січня
Наслідки російської атаки на Київ 9 січня. Фото: Нацполіція

Екстрені служби продовжують працювати на місцях російських ударів.

null
Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема, виникли перебої зі світлом та водою.

Під ударом цієї ночі також опинилася Київська область. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей.

Київ війна обстріли окупанти поранення Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
