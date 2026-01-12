Екстрені відключення світла в Києві 12 січня — що відомо

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 12 січня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки обмеження електроенергії не діють.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Екстрені відключення світла в Києві 12 січня

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", — зазначив Коваленко.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

У ДТЕК наголошують, що екстрені відключення світла запровадили за наказом НЕК Укренерго. Людей закликали споживати електроенергію ощадливо, якщо вона наразі є.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Крім того, в Укренерго повідомили, що аварійні відключення світла запровадили також в частині Київської області. Причиною є наслідки російських ударів та негода.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня російські окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру в Одеській області.

Раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що цього тижня в Києві продовжаться жорсткі відключення електроенергії.