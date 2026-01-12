Екстрені відключення світла в Києві 12 січня — що відомо

У Києві запровадили екстрені відключення світла
У Києві у понеділок, 12 січня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки обмеження електроенергії не діють.
Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.
Екстрені відключення світла в Києві 12 січня
"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", — зазначив Коваленко.
У ДТЕК наголошують, що екстрені відключення світла запровадили за наказом НЕК Укренерго. Людей закликали споживати електроенергію ощадливо, якщо вона наразі є.
Крім того, в Укренерго повідомили, що аварійні відключення світла запровадили також в частині Київської області. Причиною є наслідки російських ударів та негода.
Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, у ніч проти 12 січня російські окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру в Одеській області.
Раніше енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що цього тижня в Києві продовжаться жорсткі відключення електроенергії.
