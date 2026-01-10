Видео
Главная Киев В Киеве ввели экстренные отключения света — причина

В Киеве ввели экстренные отключения света — причина

Дата публикации 10 января 2026 09:19
В Киеве экстренные отключения света 10 января — какая причина
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В Киеве введены экстернальные отключения света утром 10 января. Жителей столицы призывают экономно пользоваться электроэнергией.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киеве

По состоянию на 9:20 в столице введены экстренные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Причиной этого стали последствия российских атак по критической инфраструктуре Киева и увеличение нагрузки на электросеть.

"Просим пользоваться мощными приборами по очереди. Каждый киловатт — это вклад в общую устойчивость", — призывают в ДТЭК.

У Києві ввели екстрені відключення світла
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот dtek-kem.com.ua

Напомним, ранее украинцев предупредили, какие четыре вещи обязательно нужно сделать во время отключений света.

А также в КГВА рассказали о ликвидации последствий российских ударов по столице.

Мария Коробова
