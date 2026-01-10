В Киеве экстренные отключения света 10 января — какая причина

В Киеве ввели экстренные отключения света — причина
В Киеве введены экстернальные отключения света утром 10 января. Жителей столицы призывают экономно пользоваться электроэнергией.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Экстренные отключения света в Киеве
По состоянию на 9:20 в столице введены экстренные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.
Причиной этого стали последствия российских атак по критической инфраструктуре Киева и увеличение нагрузки на электросеть.
"Просим пользоваться мощными приборами по очереди. Каждый киловатт — это вклад в общую устойчивость", — призывают в ДТЭК.
Напомним, ранее украинцев предупредили, какие четыре вещи обязательно нужно сделать во время отключений света.
А также в КГВА рассказали о ликвидации последствий российских ударов по столице.
Читайте Новини.LIVE!