В Киеве экстренные отключения света 10 января — какая причина

В Киеве введены экстернальные отключения света утром 10 января. Жителей столицы призывают экономно пользоваться электроэнергией.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киеве

По состоянию на 9:20 в столице введены экстренные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Причиной этого стали последствия российских атак по критической инфраструктуре Киева и увеличение нагрузки на электросеть.

"Просим пользоваться мощными приборами по очереди. Каждый киловатт — это вклад в общую устойчивость", — призывают в ДТЭК.

Напомним, ранее украинцев предупредили, какие четыре вещи обязательно нужно сделать во время отключений света.

А также в КГВА рассказали о ликвидации последствий российских ударов по столице.