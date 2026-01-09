Детали ликвидации последствий атаки РФ на Киев — что известно

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев 9 января 2026 года. Фото: ГСЧС/Telegram

В Киевской городской военной администрации (КГВА) рассказали подробности ликвидации последствий атаки РФ в Киеве. Сейчас основные аварийные работы почти завершены.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире "Київського часу" в пятницу, 9 января.

Реклама

Читайте также:

Подробности ликвидации последствий атаки РФ в Киеве

"Основные аварийные работы после вражеской атаки в Киеве почти завершены, коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий", — проинформировала пресс-секретарь КГВА.

В то же время Екатерина Поп отметила, что подтверждено 4 погибших и 25 раненых, среди них — спасатели, медики и полицейские, которые пострадали во время повторного удара российских оккупантов.

По ее словам, сейчас коммунальщики вместе с районными администрациями сосредоточены на восстановлении поврежденного имущества.

Речь идет прежде всего о закрытии окон и защите домов от холода.

По данным пресс-секретаря КГВА, в результате вражеского обстрела в Киеве повреждено более тысячи стекол и более 40 жилых домов. Работы проводятся максимально оперативно из-за сложных погодных условий.

Напомним, что в ночь на 9 января российские войска нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Киеву.

Учитывая ужасные последствия атаки в КГВА ответили, принимали ли решение об эвакуации из Киева.