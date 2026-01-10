У Києві екстрені відключення світла 10 січня — яка причина

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У Києві запроваджені екстерні відключення світла вранці 10 січня. Мешканців столиці закликають ощадливо користуватися електроенергією.

Про це повідомили в ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Києві

Станом на 9:20 у столиці введено екстрені відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

Причиною цього стали наслідки російських атак по критичній інфраструктурі Києва та збільшення навантаження на електромережу.

"Просимо користуватися потужними приладами по черзі. Кожен кіловат — це внесок у спільну стійкість", — закликають у ДТЕК.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот dtek-kem.com.ua

