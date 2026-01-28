Временные графики электроснабжения в Киеве - что известно

Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

В ночь на четверг, 29 января, в Киеве с полуночи вводят временные графики электроснабжения. Несмотря на острый дефицит электроэнергии, энергетикам удалось обеспечат подачу света в объемах, которые сейчас доступны.

Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Временные графики электроснабжения

Новые графики будут отличаться в зависимости от района и конкретного дома, ведь повреждения энергосистемы имеют разный характер. Они не связаны с привычными очередями отключений, такими как 1.1, 1.2 или 2.1, и для каждого дома будет сформирован отдельный режим электроснабжения.

Узнать свой график можно будет через чат-бот и на официальном сайте компании. Из-за высокой нагрузки возможны задержки с обновлением информации до пяти минут.

В ДТЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается сложной. С наступлением холодов и учитывая угрозу новых обстрелов сохраняется риск возврата к экстренным отключениям. В то же время в случае стабилизации ситуации столица сможет снова перейти к привычным графикам с очередями.

В компании предупредили, что в первые дни временные графики будут дорабатываться, поэтому возможны неточности. Энергетики запустили систему максимально быстро, чтобы киевляне имели хотя бы минимальную возможность планировать свой день.

