Україна
В Киеве вводят временные графики подачи света — когда

В Киеве вводят временные графики подачи света — когда


Дата публикации 28 января 2026 23:16
Временные графики электроснабжения в Киеве - что известно
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

В ночь на четверг, 29 января, в Киеве с полуночи вводят временные графики электроснабжения. Несмотря на острый дефицит электроэнергии, энергетикам удалось обеспечат подачу света в объемах, которые сейчас доступны.

Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.

Читайте также:
У Києві запроваджують тимчасові графіки подачі світла — коли - фото 1
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Временные графики электроснабжения

Новые графики будут отличаться в зависимости от района и конкретного дома, ведь повреждения энергосистемы имеют разный характер. Они не связаны с привычными очередями отключений, такими как 1.1, 1.2 или 2.1, и для каждого дома будет сформирован отдельный режим электроснабжения.

Узнать свой график можно будет через чат-бот и на официальном сайте компании. Из-за высокой нагрузки возможны задержки с обновлением информации до пяти минут.

В ДТЭК подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается сложной. С наступлением холодов и учитывая угрозу новых обстрелов сохраняется риск возврата к экстренным отключениям. В то же время в случае стабилизации ситуации столица сможет снова перейти к привычным графикам с очередями.

В компании предупредили, что в первые дни временные графики будут дорабатываться, поэтому возможны неточности. Энергетики запустили систему максимально быстро, чтобы киевляне имели хотя бы минимальную возможность планировать свой день.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каких регионах самая сложная ситуация со светом и теплом.

А также глава Минобороны Денис Шмыгаль рассказал, сколько людей сейчас в Киеве остается без электроснабжения.

Киев сфера энергетики ДТЭК энергетика отключения света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
