Головна Київ У Києві запроваджують тимчасові графіки подачі світла — коли

У Києві запроваджують тимчасові графіки подачі світла — коли

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 23:16
Тимчасові графіки електропостачання у Києві - що відомо
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

У ніч на четвер, 29 січня, у Києві з опівночі запроваджують тимчасові графіки електропостачання. Попри гострий дефіцит електроенергії, енергетикам вдалося забезпечать подачу світла в обсягах, які наразі доступні.

Про це повідомили в ДТЕК у Telegram.

У Києві запроваджують тимчасові графіки подачі світла — коли - фото 1
Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Тимчасові графіки електропостачання

Нові графіки відрізнятимуться залежно від району та конкретного будинку, адже пошкодження енергосистеми мають різний характер. Вони не пов’язані зі звичними чергами відключень, такими як 1.1, 1.2 чи 2.1, і для кожного будинку буде сформовано окремий режим електропостачання.

Дізнатися свій графік можна буде через чат-бот і на офіційному сайті компанії. Через високе навантаження можливі затримки з оновленням інформації до п’яти хвилин.

У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. З настанням холодів і з огляду на загрозу нових обстрілів зберігається ризик повернення до екстрених відключень. Водночас у разі стабілізації ситуації столиця зможе знову перейти до звичних графіків із чергами.

У компанії попередили, що в перші дні тимчасові графіки доопрацьовуватимуться, тож можливі неточності. Енергетики запустили систему максимально швидко, щоб кияни мали хоча б мінімальну можливість планувати свій день.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський розповів, в яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом та теплом.

А також голова Міноборони Денис Шмигаль розповів, скільки людей наразі в Києві лишається без електропостачання.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
