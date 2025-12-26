Взорвался автобус в Киеве 26 декабря — что случилось

Поврежденный автобус после взрыва. Фото: Нацполиция

Вечером 26 декабря в Киеве взорвался пассажирский автобус. Происшествие случилось на Виноградаре.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Взрыв автобуса в Киеве 26 декабря

Местные Telegram-каналы сообщили, что сегодня вечером в Киеве, вероятно, взорвался пассажирский автобус. Паблики распространяли видео с поврежденным общественным транспортом и утверждали, что происшествие случилось на Виноградаре.

Незадолго информацию подтвердили в полиции Киева. Там сообщили, что взрыв автобуса произошел в Подольском районе столицы.

"Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы. Подробнее позже", — говорится в сообщении.

