В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche 2 декабря

В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche — фото
Во вторник, 2 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Одним из участников ДТП было авто Porsche.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места событий.
ДТП в Киеве
ДТП произошло на улице Мечникова. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda во время перестроения в другую полосу не справился с управлением и столкнулся с Porsche, который двигался рядом.
На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, что в Киеве гражданин РФ на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнюю девушку. За это суд может лишить мужчину свободы на большой срок.
А в Одесской области военнослужащий ночью на большой скорости сбил женщину, которая шла по дороге.
Читайте Новини.LIVE!