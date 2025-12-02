В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche 2 декабря

ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 2 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Одним из участников ДТП было авто Porsche.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места событий.

ДТП в Киеве

ДТП произошло на улице Мечникова. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda во время перестроения в другую полосу не справился с управлением и столкнулся с Porsche, который двигался рядом.

На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Авария в Киеве. Фото: Новини.LIVE

ДТП в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

ДТП в столице. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Киеве гражданин РФ на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнюю девушку. За это суд может лишить мужчину свободы на большой срок.

А в Одесской области военнослужащий ночью на большой скорости сбил женщину, которая шла по дороге.