В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche — фото

В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche — фото

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 21:57
В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche 2 декабря
ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 2 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Одним из участников ДТП было авто Porsche.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места событий.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП произошло на улице Мечникова. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda во время перестроения в другую полосу не справился с управлением и столкнулся с Porsche, который двигался рядом.

На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche — фото - фото 1
Авария в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche — фото - фото 2
ДТП в центре Киева. Фото: Новини.LIVE
В центре Киева произошло ДТП с участием Porsche — фото - фото 3
ДТП в столице. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Киеве гражданин РФ на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнюю девушку. За это суд может лишить мужчину свободы на большой срок.

А в Одесской области военнослужащий ночью на большой скорости сбил женщину, которая шла по дороге.

ДТП авария авто Porsche Автоавария
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
