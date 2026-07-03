В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха после обстрелов и пожаров

Воздух в столице. Фото: Новини.LIVE

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В Киеве и Киевской области зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха. Причиной стали пожары в экосистемах Киевской области, а также остатки продуктов горения после российских обстрелов.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Когда улучшится состояние воздуха в Киеве

В ГСЧС отметили, что уже во второй половине дня ситуация должна улучшиться. По прогнозу синоптиков, умеренные дожди помогут очистить воздух, поскольку осадки будут способствовать вымыванию взвешенных частиц из атмосферы.

Парковый мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Спасатели рекомендуют жителям столицы и области в случае появления запаха дыма или задымления соблюдать простые меры безопасности: ограничить длительное пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми и проветривать помещения только после улучшения качества воздуха; людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детям и пожилым людям внимательно следить за своим самочувствием.

Загрязненный воздух в столице. Фото: Новини.LIVE

В ГСЧС призывают следить за официальными сообщениями и рекомендациями относительно состояния атмосферного воздуха.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве продолжается ликвидация последствий массированного удара российских войск, нанесенного в ночь на 2 июля. Спасатели до сих пор расчищают завалы и ищут пропавших без вести.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 июля спасатели извлекли из-под завалов в Киеве тела ещё трёх погибших в результате массированного обстрела со стороны России. В связи с этим число жертв атаки возросло до 30 человек.