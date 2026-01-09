Видео
Главная Киев В Киеве зафиксированы перебои с теплоснабжением и горячей водой

В Киеве зафиксированы перебои с теплоснабжением и горячей водой

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 07:57
Удар России по Киеву 9 января — перебои с теплоснабжением и горячей водой
Последствия российского обстрела Киева 9 января. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В части районов Киева зафиксированы перебои с теплоснабжением и горячей водой после российского обстрела в ночь на 9 января. В частности, под ударом противника была критическая инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Читайте также:

Перебои с теплоснабжением и горячей водой в Киеве 9 января

В Деснянском, Печерском, а также частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районах отсутствует отопление или подается на пониженных параметрах.

"Энергетики вместе с жилищными организациями работают в экстренном режиме", — добавили в КГГА.

null
Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве возросло количество раненых в результате российской атаки. Кроме того, известно о четырех погибших.

Также о последствиях российского обстрела Киева сообщил мэр Виталий Кличко.

Автор:
Аркадий Пастула
