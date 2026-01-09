Відео
Головна Київ У Києві зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою

У Києві зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 07:57
Удар Росії по Києву 9 січня — перебої з теплопостачанням та гарячою водою
Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У частині районів Києва зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою після російського обстрілу у ніч проти 9 січня. Зокрема, під ударом противника була критична інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Перебої з теплопостачанням та гарячою водою в Києві 9 січня

У Деснянському, Печерському, а також частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районах відсутнє опалення або подається на понижених параметрах.

"Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", — додали в КМДА.

null
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві зросла кількість поранених внаслідок російської атаки. Крім того, відомо про чотирьох загиблих.

Також про наслідки російського обстрілу Києва повідомив мер Віталій Кличко.

Київ війна КМДА обстріли вода опалення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
