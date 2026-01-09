Удар Росії по Києву 9 січня — перебої з теплопостачанням та гарячою водою

Наслідки російського обстрілу Києва 9 січня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У частині районів Києва зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою після російського обстрілу у ніч проти 9 січня. Зокрема, під ударом противника була критична інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Перебої з теплопостачанням та гарячою водою в Києві 9 січня

У Деснянському, Печерському, а також частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районах відсутнє опалення або подається на понижених параметрах.

"Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", — додали в КМДА.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві зросла кількість поранених внаслідок російської атаки. Крім того, відомо про чотирьох загиблих.

Також про наслідки російського обстрілу Києва повідомив мер Віталій Кличко.