Удар Росії по Києву 9 січня — перебої з теплопостачанням та гарячою водою

У Києві зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою
У частині районів Києва зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою після російського обстрілу у ніч проти 9 січня. Зокрема, під ударом противника була критична інфраструктура.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Перебої з теплопостачанням та гарячою водою в Києві 9 січня
У Деснянському, Печерському, а також частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районах відсутнє опалення або подається на понижених параметрах.
"Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", — додали в КМДА.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість поранених внаслідок російської атаки. Крім того, відомо про чотирьох загиблих.
Також про наслідки російського обстрілу Києва повідомив мер Віталій Кличко.
Читайте Новини.LIVE!