Мобильное укрытие. Фото: ГСЧС

В Киеве закупают первые 14 мобильных навесов, которые планируется установить возле остановок общественного транспорта. Тендер проводит коммунальное предприятие "Киевпастранс". Конструкции предназначены в первую очередь для мест, где поблизости нет стационарных укрытий или подземных переходов, в которых люди могли бы укрыться во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев24", передает Новини.LIVE.

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В Киеве закупают первые 14 мобильных укрытий

По словам депутата, после установки мобильных укрытий их обслуживанием будут заниматься городские коммунальные предприятия. В то же время закупка первых 14 конструкций не обязательно будет последней: по словам депутата, город также проводит процедуры через дорожно-эксплуатационные управления.

Бондаренко пояснил, что Киевсовет выделял средства на мобильные укрытия для районных государственных администраций, однако процесс закупок и установки конструкций столкнулся с трудностями. Среди проблем он назвал сложность ввода сооружений в эксплуатацию, вопрос стоимости комплексных работ и нежелание отдельных районных администраций брать на себя дальнейшее обслуживание укрытий.

"Киевский городской совет сделал все, что мог, и в прошлом году, и в этом году, он выделил средства. Как только появилась полноценная нормативная правовая база, в частности, когда ГСЧС было готово сертифицировать эти сооружения и внести их в единую систему укрытий, с этого момента были выделены средства для районных государственных администраций", — заявил депутат.

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Он также обратил внимание, что установка мобильного укрытия предполагает не только приобретение самой конструкции. Для ее размещения могут потребоваться бетонное основание, заглубление и другие работы. Отдельным вопросом остается содержание сооружений после установки, в частности их регулярное обслуживание.

В то же время депутат подчеркнул, что мобильные укрытия не могут гарантировать защиту от всех видов поражения. По его оценке, такие сооружения предназначены прежде всего для защиты от осколков, но не выдержат прямого попадания баллистической ракеты или дрона типа Shahed.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить управление безопасностью Киева на фоне вызовов военного времени. Он подчеркнул, что к этой работе нужно привлекать специалистов, способных оперативно реагировать на сложную ситуацию. Также глава государства сообщил, что на данный момент желающих занять должность начальника Киевской городской военной администрации нет.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабинет министров изменил правила доступа к укрытиям в учебных заведениях. В детских садах ими смогут пользоваться исключительно участники образовательного процесса, а в школах допуск посторонних лиц возможен только по решению местных властей и в установленном порядке. В случае совместного пребывания детей и взрослых руководство учреждения должно обеспечить безопасность учащихся, присутствие педагогов и разграничение зон и маршрутов движения.