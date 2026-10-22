Кличка нужно усилить: Зеленский о провале подготовки Киева к зиме

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить управление безопасностью Киева и привлечь к этой работе людей, способных оперативно реагировать на вызовы военного времени. Он также прокомментировал вопрос о возможном назначении нового главы КМВА и отметил, что на данный момент желающих занять эту должность нет.

Об этом он сообщил представителям СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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