Кличка нужно усилить: Зеленский о провале подготовки Киева к зиме

Кличка нужно усилить: Зеленский о провале подготовки к зиме
Ua ru
22 октября 2026 20:51
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить управление безопасностью Киева и привлечь к этой работе людей, способных оперативно реагировать на вызовы военного времени. Он также прокомментировал вопрос о возможном назначении нового главы КМВА и отметил, что на данный момент желающих занять эту должность нет.
Об этом он сообщил представителям СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
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