Мобільне укриття. Фото: ДСНС

У Києві закуповують перші 14 мобільних укриттів, які мають встановити біля зупинок громадського транспорту. Тендер проводить комунальне підприємство "Київпастранс". Конструкції призначені насамперед для місць, де поблизу немає стаціонарних укриттів або підземних переходів, у яких люди могли б сховатися під час повітряної тривоги.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу Київ24, передає Новини.LIVE.

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У Києві закуповують перші 14 мобільних укриттів

За словами депутата, після встановлення мобільних укриттів їх обслуговуватимуть міські комунальні підприємства. Водночас закупівля перших 14 конструкцій не обов’язково буде останньою: за словами депутата, місто також проводить процедури через шляхово-експлуатаційні управління.

Бондаренко пояснив, що Київрада виділяла кошти на мобільні укриття для районних державних адміністрацій, однак процес закупівель і встановлення конструкцій зіткнувся з труднощами. Серед проблем він назвав складність введення споруд в експлуатацію, питання вартості комплексних робіт і небажання окремих районних адміністрацій брати на себе подальше обслуговування укриттів.

"Київська міська рада все, що могла від себе зробити, і минулого року, і цього року, вона виділила кошти. Як тільки з'явилася нормативна правова база повноцінна, зокрема, де ДСНС було готове ці споруди сертифікувати і вводити в єдину систему укриттів, з цього моменту були виділені кошти для районних державних адміністрацій", — заявив депутат.

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Він також звернув увагу, що встановлення мобільного укриття передбачає не лише придбання самої конструкції. Для її розміщення можуть знадобитися бетонна основа, заглиблення та інші роботи. Окремим питанням залишається утримання споруд після встановлення, зокрема їхнє регулярне обслуговування.

Водночас депутат наголосив, що мобільні укриття не можуть гарантувати захист від усіх видів ураження. За його оцінкою, такі споруди призначені передусім для захисту від уламків, але не витримають прямого влучання балістичної ракети чи дрона типу Shahed.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити управління безпекою Києва на тлі викликів воєнного часу. Він наголосив, що до цієї роботи потрібно залучати фахівців, здатних оперативно реагувати на складну ситуацію. Також глава держави повідомив, що наразі охочих обійняти посаду начальника Київської міської військової адміністрації немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кабінет міністрів змінив правила доступу до укриттів у закладах освіти. У дитячих садках ними зможуть користуватися виключно учасники освітнього процесу, а в школах допуск сторонніх осіб можливий лише за рішенням місцевої влади та за визначеним порядком. У разі спільного перебування дітей і дорослих керівництво закладу має забезпечити безпеку учнів, присутність педагогів і розмежування зон та маршрутів руху.