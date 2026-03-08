Женщины могут все — в Киеве стартовала кампания о реальных историях защитниц

Военнослужащая. Фото: instagram.com/veteranka_

В Киеве стартовала масштабная коммуникационная кампания Veteranka под названием "Женщины могут все!". Она демонстрирует реальные боевые истории четырех военнослужащих в формате комиксов.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на движение Veteranka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Реклама с историями защитниц

Основная цель кампании — переосмыслить отношение общества к роли женщин в Вооруженных силах и показать, как они влияют на защиту гражданского населения.

Реклама в формате комикса. Фото: Veteranka

"Мы привыкли к вымышленным супергероям в комиксах и играх, но настоящие героини — рядом с нами. Они управляют дронами, командуют подразделениями, держат небо и землю под защитой. Эта кампания — о том, что женская роль в армии — это не исключение, а новая многогранная норма", — отмечают в движении Veteranka.

Известно, что героинями проекта стали две операторки дронов, командир боевой группы и командир женского взвода.

"Каждая из них имеет собственный боевой опыт, профессиональную историю и свою "суперсилу", — говорят организаторы.

Реклама, которая будет в Киеве. Фото: Veteranka

В рамках проекта в течение марта и апреля социальную рекламу будет возможно увидеть в киевском метро, на ситилайтах в городе и на экранах торгово-развлекательных центров.

Что известно о четырех защитницах

"УП" со ссылкой на Veteranka рассказали подробнее о четырех женщинах-военных, которые будут в рекламе.

В частности, речь идет об операторе FPV-дронов бригады "Рубеж" Еве с позывным "Юнга", которая к войску присоединилась в 18 лет.

Военнослужащая Ева. Фото: Veteranka

"Ее суперсила — видеть в темноте и попадать в цель, которая несет угрозу нашим городам", — говорят инициаторы.

Реклама также будет рассказывать об Оксане "Окси", которая служит первым командиром боевой группы наземного роботизированного комплекса в спецподразделении "ОМЕГА".

Военнослужащая Оксана. Фото: Veteranka

В мирной жизни она имела успешный бизнес, а после начала полномасштабного вторжения составила завещание, вывезла двоих детей за границу и присоединилась к Силам обороны.

Кроме того, будет история оператора БпЛА Ани Тату с позывным "Ксена", которая служит в 37-й отдельной бригаде морской пехоты.

Военнослужащая Ани Тату. Фото: Veteranka

"Несмотря на жизнь с протезом, она отдала предпочтение фронту и завоевала право служить в морской пехоте. Ее суперсила — безумная точность и способность первой увидеть угрозу в ночном небе, спасая тысячи жизней", — говорится в сообщении.

Также к кампании присоединилась командир женского взвода БпЛА 141-й отдельной механизированной бригады Яна с позывным "Мультик". Ее называют символом несокрушимости и сестринства.

Военнослужащая Яна. Фото: Veteranka

Она пережила оккупацию Херсонщины и ранения на службе.

8 марта — последние новости

Напомним, 8 марта в Киеве состоялся Марш женщин. Активисты требовали, чтобы изменения в Гражданский кодекс не рассматривали.

А с Международным женским днем украинок поздравил глава ОП Кирилл Буданов. Он поблагодарил за отважный характер и силу.

Также украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил женщин за вклад в жизнь государства.