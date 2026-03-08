У Києві стартувала кампанія Veteranka про реальні історії захисниць

У Києві зʼявиться реклама з історіями військовослужбовиць
У Києві стартувала масштабна комунікаційна кампанія Veteranka "Жінки можуть все!". Вона розповідає про реальні бойові історії чотирьох військовослужбовиць у форматі коміксів.
Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на рух Veteranka, передає Новини.LIVE.
Реклама з історіями захисниць
Основна мета кампанії — переосмислити ставлення суспільства до ролі жінок у Збройних силах та показати, як вони впливають на захист цивільного населення.
"Ми звикли до вигаданих супергероїв у коміксах та іграх, але справжні героїні — поруч із нами. Вони керують дронами, командують підрозділами, тримають небо і землю під захистом. Ця кампанія — про те, що жіноча роль у війську — це не виняток, а нова багатогранна норма", — зазначають у русі Veteranka.
Відомо, що героїнями проєкту стали дві операторки дронів, командирка бойової групи та командирка жіночого взводу.
"Кожна з них має власний бойовий досвід, професійну історію та свою "суперсилу", — кажуть організатори.
У рамках проєкту протягом березня та квітня соціальну рекламу буде можливо побачити в київському метро, на сітілайтах у місті та на екранах торгівельно-розважальних центрів.
Що відомо про чотирьох захисниць
"УП" з посиланням на Veteranka розповіли детальніше про чотирьох жінок-військових, які будуть в рекламі.
Зокрема, йдеться про операторку FPV-дронів бригади "Рубіж" Єву із позивним "Юнга", яка до війська приєдналася у 18 років.
"Її суперсила — бачити у темряві і влучати в ціль, яка несе загрозу нашим містам", — кажуть ініціатори.
Реклама також розповідатиме про Оксану "Оксі", яка служить першою командиркою бойової групи наземного роботизованого комплексу у спецпідрозділі "ОМЕГА".
У мирному житті вона мала успішний бізнес, а після початку повномасштабного вторгнення склала заповіт, вивезла двох дітей за кордон і приєдналася до Сил оборони.
Крім того, буде історія операторки БпЛА Ані Тату із позивним "Ксена", яка служить у 37-ій окремій бригаді морської піхоти.
"Попри життя з протезом, вона віддала перевагу фронту та виборола право служити у морській піхоті. Її суперсила — шалена точність і здатність першою побачити загрозу в нічному небі, рятуючи тисячі життів", — йдеться у повідомленні.
Також до кампанії долучилася командирка жіночого взводу БпЛА 141-ї окремої механізованої бригади Яна з позивним "Мультик". Її називають символом незламності та сестринства.
Вона пережила окупацію Херсонщини та поранення на службі.
8 березня — останні новини
Нагадаємо, 8 березня в Києві відбувся Марш жінок. Активісти вимагали, аби зміни до Цивільного кодексу не розглядали.
А з Міжнародним жіночим днем українок привітав глава ОП Кирило Буданов. Він подякував за відважний характер та силу.
Також український лідер Володимир Зеленський подякував жінкам за внесок у життя держави.
