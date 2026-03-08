У Києві стартувала кампанія Veteranka про реальні історії захисниць

Військовослужбовиця. Фото: instagram.com/veteranka_

У Києві стартувала масштабна комунікаційна кампанія Veteranka "Жінки можуть все!". Вона розповідає про реальні бойові історії чотирьох військовослужбовиць у форматі коміксів.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на рух Veteranka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Реклама з історіями захисниць

Основна мета кампанії — переосмислити ставлення суспільства до ролі жінок у Збройних силах та показати, як вони впливають на захист цивільного населення.

Реклама у форматі коміксу. Фото: Veteranka

"Ми звикли до вигаданих супергероїв у коміксах та іграх, але справжні героїні — поруч із нами. Вони керують дронами, командують підрозділами, тримають небо і землю під захистом. Ця кампанія — про те, що жіноча роль у війську — це не виняток, а нова багатогранна норма", — зазначають у русі Veteranka.

Відомо, що героїнями проєкту стали дві операторки дронів, командирка бойової групи та командирка жіночого взводу.

"Кожна з них має власний бойовий досвід, професійну історію та свою "суперсилу", — кажуть організатори.

Реклама, яка буде в Києві. Фото: Veteranka

У рамках проєкту протягом березня та квітня соціальну рекламу буде можливо побачити в київському метро, на сітілайтах у місті та на екранах торгівельно-розважальних центрів.

Що відомо про чотирьох захисниць

"УП" з посиланням на Veteranka розповіли детальніше про чотирьох жінок-військових, які будуть в рекламі.

Зокрема, йдеться про операторку FPV-дронів бригади "Рубіж" Єву із позивним "Юнга", яка до війська приєдналася у 18 років.

Військовослужбовиця Єва. Фото: Veteranka

"Її суперсила — бачити у темряві і влучати в ціль, яка несе загрозу нашим містам", — кажуть ініціатори.

Реклама також розповідатиме про Оксану "Оксі", яка служить першою командиркою бойової групи наземного роботизованого комплексу у спецпідрозділі "ОМЕГА".

Військовослужбовиця Оксана. Фото: Veteranka

У мирному житті вона мала успішний бізнес, а після початку повномасштабного вторгнення склала заповіт, вивезла двох дітей за кордон і приєдналася до Сил оборони.

Крім того, буде історія операторки БпЛА Ані Тату із позивним "Ксена", яка служить у 37-ій окремій бригаді морської піхоти.

Військовослужбовиця Ані Тату. Фото: Veteranka

"Попри життя з протезом, вона віддала перевагу фронту та виборола право служити у морській піхоті. Її суперсила — шалена точність і здатність першою побачити загрозу в нічному небі, рятуючи тисячі життів", — йдеться у повідомленні.

Також до кампанії долучилася командирка жіночого взводу БпЛА 141-ї окремої механізованої бригади Яна з позивним "Мультик". Її називають символом незламності та сестринства.

Військовослужбовиця Яна. Фото: Veteranka

Вона пережила окупацію Херсонщини та поранення на службі.

8 березня — останні новини

Нагадаємо, 8 березня в Києві відбувся Марш жінок. Активісти вимагали, аби зміни до Цивільного кодексу не розглядали.

А з Міжнародним жіночим днем українок привітав глава ОП Кирило Буданов. Він подякував за відважний характер та силу.

Також український лідер Володимир Зеленський подякував жінкам за внесок у життя держави.